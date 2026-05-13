Стартовали съёмки драмы «Желтуга» с Александаром Радойичичем, Елизаветой Боярской и Виктором Добронравовым 

Телеканал НТВ и онлайн-кинотеатры Иви и КИОН объявили о старте съёмок исторической драмы «Желтуга» (16+) с Александаром Радойичичем, Артёмом Быстровым, Елизаветой Боярской, Виктором Добронравовым и Андреем Мерзликиным. Сериал расскажет об «Амурской Калифорнии» – самопровозглашённой золотодобывающей республике на границе Российской Империи, где нашли пристанище беглецы со всего света. Добро и зло здесь идут рука об руку, а у каждого жителя – свои тайны и скрытые мотивы.

Производством сериала занимается компания «ВайТ Медиа» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Продолжение после рекламы

1883 год. Российская империя. Студент-геолог Владимир Проскуряков (Александар Радойичич) осуждён за преступление, которое не совершал. Во время этапирования каторжников он совершает побег, примкнув к банде рецидивиста по кличке Молот (Артём Быстров). Через суровые леса тайги они добираются до Желтуги – золотодобывающей республики на границе империи, где среди лачуг и шатров нашли пристанище беглецы со всего света. В этом месте закон граничит с хаосом, а у каждого жителя – свои тайны и скрытые мотивы.

Александар Радойичич: «Когда я впервые прочитал сценарий «Желтуги», у меня возникло ощущение, словно я уже посмотрел сильный и качественный сериал. Проект оказался настолько кинематографичным и живым, что затянул с первых строк. Особенно зацепила сама история и атмосфера – герои попадают в мир без правил, где очень быстро становится понятно, кто они есть на самом деле. Этот сериал – про внутреннюю трансформацию человека, про то, что ради выживания и возможности стать сильнее, неизбежно приходится терять часть себя. И главный вопрос только в том, смогут ли герои заплатить эту цену».

Артём Быстров: «»Желтуга» – потрясающая приключенческая история. Однако сценарий подразумевает некоторые допущения: такая территория действительно была, она не принадлежала ни одному из государств. В эту республику бежали люди как из Российской Империи, так и из Китайской».

В Желтуге Проскуряков сталкивается с главой республики – властным Корнеем Донатовичем (Андрей Мерзликин), который удерживает контроль над жителями с помощью показательной жестокости, и вольнолюбивой купчихой Морозовой (Елизавета Боярская). Пока Молот стремится подчинить Желтугу своим правилам, напряжение внутри артели нарастает, а сам Владимир оказывается втянут в опасную игру, где любое решение имеет свою цену. Тем временем за беглецами начинает охоту следователь Светозаров (Виктор Добронравов) – человек с безупречной репутацией, у которого с Проскуряковым личные счёты.

Андрей Мерзликин: «В этом сериале сошлись очень важные для меня составляющие. Одна из них – наш замечательный режиссёр, невероятно талантливый Игорь Твердохлебов, с которым я ранее уже работал на другом проекте. Он очень хороший человек и большой профессионал, его требования к материалу крайне глубоки и правдивы».

Елизавета Боярская: «Мою героиню зовут Морозова Устинья Панкратовна. И её весомое имя уже говорит о её характере. Морозова волею обстоятельств оказывается в мужском мире Желтуги. Когда-то она была беззаботной девушкой — озорной, лёгкой, любящей женой, играющей на фортепиано и поющей романсы. Поехав на каторгу за мужем, пережив его смерть, Морозова попадает в совершенно иной, жестокий мир, где правым всегда оказывается тот, кто сильнее. Оказавшись в Желтуге, на золотых приисках, Устинья была вынуждена научиться выживать. Для этого ей пришлось стать равной мужчинам, обрести власть и вес в обществе, чтобы к её словам прислушивались и ей доверяли».

Виктор Добронравов: «»Желтуга» оказалась очень крутой, самобытной и мясистой историей с большим количеством колоритных персонажей. Даже сценарий оказался невероятно захватывающим. Не меньше самого проекта меня впечатляют и наши декорации: очень яркая и разнообразная площадка в «Москино» и, конечно же, красоты нашей необъятной Родины».