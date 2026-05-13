В Рязани полиция привлекла к ответственности епископа-самозванца

В Рязани приезжий сторонник псевдохристианского культа привлечен к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УФСБ России по Рязанской области пресекли противоправную деятельность 63-летнего жителя Псковской области.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что около торгового центра на улице Ленина неизвестный осуществлял раздачу прохожим материалов религиозного содержания, доводил информацию дискредитирующего характера о деятельности традиционных конфессий, а также вел агитацию по отказу от документов государственного образца — паспортов, СНИЛС и ИНН.

Сотрудники УФСБ, Центра по противодействию экстремизму УМВД и Госавтоинспекции на выезде из Рязани остановили автомобиль, в котором в качестве пассажира находился данный гражданин. Как выяснилось, житель Псковской области является лидером псевдоправославной незарегистрированной религиозной организации, считает себя епископом. У него изъяты изданные кустарным способом пропагандистские материалы и религиозная литература.

Приезжего доставили в ОМВД России по Советскому району города Рязани, где полицейские составили на него административный материал по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Суд признал мужчину виновным в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях и наложил административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

При проверке водителя автомобиля, который перевозил нарушителя, полицейские выявили, что он не имеет права управления транспортным средством. Мужчина также будет привлечен к административной ответственности.