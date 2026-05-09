Все события Рязани и области

Народные гуляния «Дорогами Победы» прошли на Лыбедском бульваре

Полина Иманова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В День Победы 9 мая празднование важнейшей для нашей страны даты развернулось на всех ключевых площадках Рязани. Среди них — Лыбедский бульвар. Практически на всём протяжении локации расположились разнообразные тематические зоны, активности и не только.

Главная сцена стала местом притяжения для тех, кому хотелось послушать военные песни или насладиться выступлениями, такими как, например, «Матросский танец» в исполнении ансамбля народного танца «Лель». Напротив развернулась полевая кухня с гречневой кашей и чаем, которыми гости события охотно угощались.

Продолжение после рекламы

Проходя дальше по бульвару, можно было поучаствовать в различных мастер-классах или историческом квесте, полюбоваться выставкой обмундирования и снаряжения рязанских воинов разных веков. В центре площадки была установлена цифровая стена памяти, пост у которой стойко несли члены Юнармии.

На пути же к Цирку расположились ретро-танцплощадка «Вальс Победы», поэтический марафон рязанских поэтов и бардов, что исполнили авторские стихи и песни о войне, тематическая детская зона с играми, а также интерактивная программа по управлению дронами и выставка военной техники.

Возрастное ограничение: 0+

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

В проекте «Новая битва экстрасенсов» на ТНТ появится новый участник

Пресс-служба телеканала ТНТ рассказала о программах, которые можно будет увидеть в ближайшие выходные. 
Общество

Магнитные бури в мае 2026: календарь опасных дней и как пережить удары

Май 2026 года готовит метеозависимым серьёзное испытание. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии и данным Института космических исследований РАН, середина месяца принесёт две мощные магнитные бури подряд.
Общество

В Рязани начали строить научно-исследовательский центр

Строительство научно-исследовательского центра начинается в Рязани на улице Гагарина, участок 13. Об этом сообщил Госстройнадзор Рязанской области. 
Новости мира

Дым из Чернобыля грозит радиоактивным апокалипсисом

Ситуация с лесными пожарами в Чернобыльской зоне остается крайне напряженной. Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в беседе с Life.ru заявил, что дым от огня представляет опасность не только для Украины, но и для соседних стран Европы.
Новости России

ПВО уничтожает третью волну украинских БПЛА на подлёте к Сочи — SHOT

Системы ПВО России уничтожили 347 украинских беспилотников за одну ночь. Удары пришлись на 12 регионов от Сочи до Московской области, пострадали жилые дома в Брянске и Ржеве.

Темы

Общество

Региональную акцию «Вальс Победы» провели на Лыбедском бульваре 9 мая

В рамках празднования Дня Победы в Рязани региональная акция «Вальс Победы» была проведена на трёх площадках города — у Муниципального культурного Центра, в сквере «Октябрь» и на Лыбедском бульваре.
Культура и события

Рязанский театр юного зрителя представил постановку «Ради веры, любви и добра!»

В преддверии важнейшего для всей страны праздника Дня Победы рязанские театры подготовили ряд тематических спектаклей и программ.
Культура и события

«История кота-убийцы» — новый спектакль для детей и взрослых в Рязанском драмтеатре

17 апреля в Рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля, основанного на книге-бестселлере британской писательницы Энн Файн.
Общество

Премьера спектакля «Время Надежды» состоялась в Рязанском музыкальном театре

14 апреля в стенах Рязанского музыкального театра состоялась премьера уникальной постановки под названием «Время Надежды»
Культура и события

Драма «Вам и не снилось» пополнила репертуар Рязанского театра юного зрителя

10 апреля в стенах Театра на Соборной города Рязани состоялась премьера спектакля «Вам и не снилось», первоисточник которого — повесть Галины Щербаковой, — лёг в основу в том числе и одноимённого советского кинофильма.
Общество

В Рязанской области будут созданы единый волонтёрский центр и горячая телефонная линия

3 апреля на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся брифинг, посвящённый усилению волонтёрской работы партии.
Культура и события

На открытии Официальной Рязанской лиги КВН вспоминали квадроберов, половодье и интернет

В прошедшую среду, 25 марта на сцене Рязанского дворца молодёжи в сопровождении хохота и оваций отгремело главное юмористическое событие региона — старт Официальной Рязанской лиги КВН.
Культура и события

Во Дворце молодёжи открыли новый сезон Официальной Рязанской Лиги МС КВН 

Сезон ожидается особенный, ведь приурочен он к 65-му дню рождения Клуба весёлых и находчивых. На первой игре рязанские зрители традиционно увидели плеяду ярких выступлений талантливых команд.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье