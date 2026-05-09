Народные гуляния «Дорогами Победы» прошли на Лыбедском бульваре

В День Победы 9 мая празднование важнейшей для нашей страны даты развернулось на всех ключевых площадках Рязани. Среди них — Лыбедский бульвар. Практически на всём протяжении локации расположились разнообразные тематические зоны, активности и не только.

Главная сцена стала местом притяжения для тех, кому хотелось послушать военные песни или насладиться выступлениями, такими как, например, «Матросский танец» в исполнении ансамбля народного танца «Лель». Напротив развернулась полевая кухня с гречневой кашей и чаем, которыми гости события охотно угощались.

Проходя дальше по бульвару, можно было поучаствовать в различных мастер-классах или историческом квесте, полюбоваться выставкой обмундирования и снаряжения рязанских воинов разных веков. В центре площадки была установлена цифровая стена памяти, пост у которой стойко несли члены Юнармии.

На пути же к Цирку расположились ретро-танцплощадка «Вальс Победы», поэтический марафон рязанских поэтов и бардов, что исполнили авторские стихи и песни о войне, тематическая детская зона с играми, а также интерактивная программа по управлению дронами и выставка военной техники.

