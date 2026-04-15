Премьера спектакля «Время Надежды» состоялась в Рязанском музыкальном театре

14 апреля в стенах Рязанского музыкального театра состоялась премьера уникальной постановки под названием «Время Надежды». Спектакль, облачающий актуальную повестку в художественную форму, пропитан патриотизмом и готовностью совершать героические поступки во имя своей Родины.

«Время Надежды» особенно тем, что не рассказывает давно завершенную историю, а, напротив, погружает зрителя в то, что происходит сейчас, но далеко-далеко от привычной и спокойной жизни — на линии фронта.

«Идея постановки этого спектакля родилась по итогам нашего участия в Вахтанговском форуме театральных менеджеров. Организаторы форума предоставили огромный объём методического материала по театральному искусству, и моё внимание привлёк сборник актуальной драматургии о Специальной военной операции. В этот сборник вошли 12 пьес, в основу которых легли подлинные истории участников военной операции, и все эти 12 историй стали драматургической основой для постановок в разных драматических театрах России», — поделилась историей создания спектакля директор музтеатра Марина Кауркина.

Однако впервые подобная постановка приобретает музыкальный характер! Специально для спектакля композиции были написаны и обработаны артистами театра Антоном Свиркиным и Сергеем Головкиным, что также исполнили в пьесе главные роли.

Сама история повествует о любви и выборе на фоне активно разворачивающихся боевых действий. Практически не утихающие обстрелы и бомбёжки, разговоры о чести и самоотверженности здесь соседствуют с долгими и многозначительными взглядами, ревностью и признаниями.

Начало сюжета ознаменовывается решением простого русского парня Леонида отправиться на СВО в числе добровольцев. Там судьба сводит его с военкором Надеждой, чьи глаза горят желанием открыть всему миру правду о зверствах, творящихся на фронте. Но вот незадача — к журналистке питает чувства и британский пианист Пол Стоунхот, который считает, что победить в войне можно и гуманистическими методами, а именно силой искусства, в частности музыки. Так кто же прав в этом любовном треугольнике и есть ли неправые в принципе? Приоткрывая завесу тайны, конфликт разрешится неожиданно.

«Самое главное в этом спектакле — его актуальность … Нам очень хочется выразить свою любовь, своё уважение, свою благодарность людям, которые сейчас находятся на СВО», — выразила суть постановки режиссёр Урсула Макарова.

Возрастное ограничение: 12+