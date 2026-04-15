Общество

Премьера спектакля «Время Надежды» состоялась в Рязанском музыкальном театре

Полина Иманова
14 апреля в стенах Рязанского музыкального театра состоялась премьера уникальной постановки под названием «Время Надежды». Спектакль, облачающий актуальную повестку в художественную форму, пропитан патриотизмом и готовностью совершать героические поступки во имя своей Родины.

«Время Надежды» особенно тем, что не рассказывает давно завершенную историю, а, напротив, погружает зрителя в то, что происходит сейчас, но далеко-далеко от привычной и спокойной жизни — на линии фронта.

«Идея постановки этого спектакля родилась по итогам нашего участия в Вахтанговском форуме театральных менеджеров. Организаторы форума предоставили огромный объём методического материала по театральному искусству, и моё внимание привлёк сборник актуальной драматургии о Специальной военной операции. В этот сборник вошли 12 пьес, в основу которых легли подлинные истории участников военной операции, и все эти 12 историй стали драматургической основой для постановок в разных драматических театрах России», — поделилась историей создания спектакля директор музтеатра Марина Кауркина.

Однако впервые подобная постановка приобретает музыкальный характер! Специально для спектакля композиции были написаны и обработаны артистами театра Антоном Свиркиным и Сергеем Головкиным, что также исполнили в пьесе главные роли.

Сама история повествует о любви и выборе на фоне активно разворачивающихся боевых действий. Практически не утихающие обстрелы и бомбёжки, разговоры о чести и самоотверженности здесь соседствуют с долгими и многозначительными взглядами, ревностью и признаниями.

Начало сюжета ознаменовывается решением простого русского парня Леонида отправиться на СВО в числе добровольцев. Там судьба сводит его с военкором Надеждой, чьи глаза горят желанием открыть всему миру правду о зверствах, творящихся на фронте. Но вот незадача — к журналистке питает чувства и британский пианист Пол Стоунхот, который считает, что победить в войне можно и гуманистическими методами, а именно силой искусства, в частности музыки. Так кто же прав в этом любовном треугольнике и есть ли неправые в принципе? Приоткрывая завесу тайны, конфликт разрешится неожиданно.

«Самое главное в этом спектакле — его актуальность … Нам очень хочется выразить свою любовь, своё уважение, свою благодарность людям, которые сейчас находятся на СВО», — выразила суть постановки режиссёр Урсула Макарова.

Возрастное ограничение: 12+

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Эксперт рассказал, откуда летели дроны ВСУ для атаки на Череповец

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Вологодскую область, с высокой долей...
Новости России

«Предателей хватает»: генерал рассказал, откуда запустили дроны ВСУ по Липецку и Ельцу

В ночь на 14 апреля украинские беспилотники атаковали Елец Липецкой области: один мирный житель погиб, пятеро получили ранения. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил, каким маршрутом беспилотники проникают вглубь страны и почему именно жилые районы оказываются под ударом.
Новости России

Во Владимире муж заметил гематому на лбу умершей роженицы и забил тревогу

Гражданский муж жительницы Владимира, умершей во время родов во...
Происшествия

На трассе в Касимовском округе произошло смертельное ДТП

Ночью 14 апреля на региональной трассе в Рязанской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель не удержал машину на дороге и погиб. Его четверо пассажиров оказались в больнице.

Культура и события

Драма «Вам и не снилось» пополнила репертуар Рязанского театра юного зрителя

10 апреля в стенах Театра на Соборной города Рязани состоялась премьера спектакля «Вам и не снилось», первоисточник которого — повесть Галины Щербаковой, — лёг в основу в том числе и одноимённого советского кинофильма.
Общество

В Рязанской области будут созданы единый волонтёрский центр и горячая телефонная линия

3 апреля на базе Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялся брифинг, посвящённый усилению волонтёрской работы партии.
Культура и события

На открытии Официальной Рязанской лиги КВН вспоминали квадроберов, половодье и интернет

В прошедшую среду, 25 марта на сцене Рязанского дворца молодёжи в сопровождении хохота и оваций отгремело главное юмористическое событие региона — старт Официальной Рязанской лиги КВН.
Культура и события

Во Дворце молодёжи открыли новый сезон Официальной Рязанской Лиги МС КВН 

Сезон ожидается особенный, ведь приурочен он к 65-му дню рождения Клуба весёлых и находчивых. На первой игре рязанские зрители традиционно увидели плеяду ярких выступлений талантливых команд.
Культура и события

Весенний звездопад: кто из известных артистов выступит в Рязани этой весной

Полина Гагарина, SHAMAN, Кадышева, ДиДюЛя... в предстоящие недели ожидается много ярких концертов.
Культура и события

Репертуар Рязанского музыкального театра пополнился опереттой «Летучая мышь»

6, 7 и 8 марта на сцене Рязанского музыкального театра состоялись первые показы оперетты «Летучая мышь».
Культура и события

«Ищите женщину»: Детективный подарок к 8 марта подготовил Рязанский драмтеатр 

Франция. Обычный день в нотариальной конторе. Что может случиться? Юмор, интриги и сражающее наповал женское очарование... скучно не будет!
Общество

Празднование «Фестиваля детства» 1 июня в Рязани пройдёт на новой площадке

Рязанский Фестиваль детства, приуроченный к празднованию Дня защиты детей 1 июня, в этом году сменит локацию.

