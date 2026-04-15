В рязанском твороге, айране и глазированных сырках обнаружены загрязнения

За первые месяцы 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской области провели масштабный мониторинг качества и безопасности молочной продукции. Было отобрано 11 проб сырого молока и 36 образцов готовой продукции у местных производителей. Проверки охватили как фермы и молокоперерабатывающие предприятия, так и социально значимые учреждения региона.

По результатам лабораторных исследований, 3 образца не соответствовали требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза. Нарушения были обнаружены в твороге, кисломолочном айране и творожном глазированном сырке — в продукции выявили микробиологические загрязнения.

В ответ на выявленные факты Россельхознадзор инициировал внеплановые проверки на предприятиях-нарушителях. Виновные лица привлечены к административной ответственности, а из оборота изъято около 100 кг небезопасной молочной продукции. Контроль за соблюдением стандартов качества в регионе будет продолжен.