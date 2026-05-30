Общество

В Рязани объединяют детские сады и школы

Анастасия Мериакри
Администрация Рязани опубликовала серию постановлений, направленных на реорганизацию муниципальных образовательных учреждений города. Процесс будет проходить в форме присоединения, когда несколько организаций образования объединяются с более крупными, базовыми.

Целью данных изменений является оптимизация сети образовательных учреждений. При этом, как подчёркивается в документах, основные цели и направления деятельности реорганизуемых организаций будут сохранены без изменений. Процедура будет реализована в соответствии с утверждёнными перечнями мероприятий.

Учреждения, участвующие в реорганизации:

Детские сады:

  • К детскому саду №111 присоединят детский сад №70.
  • К детскому саду №77 присоединят детский сад №78.
  • К центру развития ребёнка №158 присоединят центр развития ребёнка №153.
  • К детскому саду №99 присоединят детский сад №81.
  • К детскому саду №87 присоединят детский сад №84.
  • К детскому саду №79 присоединят детский сад №93.
  • К детскому саду №154 присоединят детский сад №148.

Школы:

  • К школе №65 присоединят школу №66. Новое учреждение будет носить название «Школа №65/66».
  • К школе №46 присоединят школу №20. Новое учреждение будет носить название «Школа №46/20».

