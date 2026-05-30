Новости России

Приятель раскрыл детали смерти пары из Омска, ждавшей ребенка

Никита Рязанцев
Житель Омска, которого нашли на дне котлована вместе с беременной женой, был в хорошем настроении незадолго до смерти, рассказал «КП» его приятель.

Ранее сообщалось, что 30-летний парень и его 21-летняя возлюбленная пропали в начале мая. В прошлую субботу их нашли на улице 7-я Заозерная. Внешних признаков насильственной смерти не было.

Один из приятелей мужчины видел его незадолго до случившегося. Они договорились встретиться в ближайшее время.

«Этот факт, по мнению близких, говорит о том, что молодой человек не планировал умирать – трагедия стала результатом страшного стечения обстоятельств», — говорится в публикации.

Знакомые утончили, что пара была вместе около года. Ни о каких проблемах в их отношениях никто из близких не слышал.

Сейчас их семьи ждут результатов криминалистической экспертизы и выводов уголовного розыска.

