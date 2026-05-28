Подруга рассказала подробности исчезновения молодого бизнесмена из Екатеринбурга

Екатеринбуржец Станислав Ильин незадолго до исчезновения планировал открыть новый бизнес, рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на « Первом канале » его подруга, блогер из Светлана Ананас.

Ранее сообщалось, что 17 ноября 2025 года 33-летний предприниматель ушел из дома в поселке Рассоха, сел в такси и уехал в неизвестном направлении. Он сказал родным, что ему нужно время, чтобы уладить дела, и обещал вернуться к Новому году. С тех пор он тне выходил на связь.

По словам родственников, проблем в бизнесе у него не было. Он занимался деревообработкой, продавал печи, строил бани.

«В прошлом году связался с какими-то ребятами, и они хотели совместный бизнес делать. Как я поняла, что-то пошло не так. Он постоянно говорил про каких-то компаньонов — два мужика взрослых с достатком очень хорошим, намного выше, чем у него », — отметила Света Ананас.

По ее данным, они планировали строить много домов, но в итоге на этих компаньонов не могут выйти ни друзья, ни родственники, ни полиция.

За полгода до исчезновения Ильина блогер решила вложиться в его бизнес и передала бизнесмену около полутора миллионов рублей. Она была не единственной, кому он предложил приумножить капитал.