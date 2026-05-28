В Нижнем Новгороде БПЛА атаковал здание областного суда

В Нижнем Новгороде утром 28 мая в результате атаки беспилотных летательных аппаратов получило повреждения здание областного суда. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, было сбито несколько БПЛА. Предварительных данных о пострадавших нет. Никитин подчеркнул, что работа противовоздушной обороны продолжается, оперативные службы действуют в усиленном режиме. Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Здание Нижегородского областного суда расположено на улице Студенченской, неподалёку от центра города, пишет «Интерфакс».

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что атаки БПЛА отражались с ночи в Нижнем Новгороде и Кстове. В результате были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания, возгорания не последовало.

Сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС проверяют сигналы от местных жителей. По предварительным данным, пострадавших нет.