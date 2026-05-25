Поиски Усольцевых. Коллаж сгенерирован нейросетью
Новости России

Следствие сузило круг версий пропажи семьи Усольцевых, оставив только две

Алексей Самохин
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии исключил две из четырёх рабочих версий исчезновения семьи Усольцевых. Побег и похищение не подтвердились собранными доказательствами. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель следствия. Сейчас следователи планомерно отрабатывают оставшиеся две версии: несчастный случай и совершение в отношении членов семьи иного преступления.

Семья пропала 28 сентября 2025 года вблизи поселка Кутурчин Манско-Уярского округа. Двое взрослых и пятилетняя девочка отправились в туристический поход по маршруту к горе Буратинка и на связь больше не выходили. МВД по Красноярскому краю объявило о пропаже 2 октября. Активная фаза поисков продолжалась до 12 октября, когда помешал устойчивый снежный покров.

С наступлением тепла работа возобновилась. 23 мая краевые спасатели вновь выехали в район Кутурчина. К трёхдневной экспедиции привлечены пять человек и четыре единицы техники. В воскресенье к поискам присоединились представители СК и волонтёры отряда «ЛизаАлерт».

