Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Cуд в Кузбассе признал погибшего военнослужащего отцом 9-летней девочки

Алексей Самохин
Мариинский городской суд Кемеровской области установил факт отцовства погибшего военнослужащего в отношении его девятилетней дочери. После вступления решения в законную силу ребёнок сможет получить положенные выплаты и льготы.

Как сообщили в суде, жительница Мариинска обратилась с заявлением в начале апреля 2026 года. Женщина просила официально подтвердить, что погибший участник специальной военной операции при жизни признавал себя отцом её дочери.

Во время рассмотрения дела выяснилось, что родители девочки не состояли в официальном браке. В момент регистрации ребёнка мужчина находился в командировке из-за разъездного характера работы, поэтому в графе «отец» поставили прочерк. Позже пара собиралась оформить документы, однако сделать этого не успела. Мужчина отправился на фронт и погиб при выполнении боевых задач.

Суд изучил письменные доказательства и выслушал свидетелей. Родители погибшего военнослужащего, его друзья и соседи подтвердили, что мужчина признавал девочку своей дочерью и заботился о ней.

Как пояснили в суде, статья 50 Семейного кодекса России допускает установление факта признания отцовства через суд, если мужчина не состоял в браке с матерью ребёнка и умер до оформления документов.

В итоге суд пришёл к выводу, что факт прижизненного признания отцовства доказан. Решением Мариинского городского суда требования женщины удовлетворили. После вступления решения в силу органы ЗАГС внесут сведения об отце в актовую запись о рождении девочки.

173 дрона за ночь: украинские беспилотники атаковали Москву, Крым, Рязанскую область и ещё 11 регионов России
6 БПЛА сбиты над Рязанской областью, повреждено остекление частного дома

