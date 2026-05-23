В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и нефтебаза, пострадали два человека

В ночь с 22 на 23 мая 2026 года город Новороссийск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия пострадали два человека. Оба находились на улице в момент падения обломков дронов и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи .

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко выразил благодарность военнослужащим за оперативные действия, которые позволили избежать жертв, а также жителям за выдержку и спокойствие в сложной ситуации.

В результате атаки произошло возгорание на территории нефтебазы, однако пострадавших на этом объекте нет. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала. На месте работают оперативные и специальные службы. Сообщается о повреждениях нескольких технических и административных зданий, а также жилых домов — в двух многоквартирных домах выбиты окна.

Власти напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности: не приближаться к обнаруженным фрагментам беспилотников и сообщать о находках по номеру 112. В Анапе также зафиксированы повреждения хозяйственных построек, пострадавших там нет.