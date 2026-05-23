Подростка из Рязани подозревают в подготовке теракта

22 мая 2026 года в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском несовершеннолетний житель Рязанской области совершил поджог двух служебных автомобилей полиции. По данным следствия, подросток действовал по заданию неизвестных кураторов через интернет и получил за это денежное вознаграждение, пишут РИА Новости.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подростка, проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Следователи устанавливают всех заказчиков преступления.

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного СУСК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Рязанской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в официальном сообщении СУСК.

В МВД отметили, что подросток действовал по указанию внешних кураторов. На месте происшествия работают оперативные сотрудники регионального главка, территориального отдела полиции и УФСБ России по Новосибирской области.