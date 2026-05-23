Подростка из Рязани подозревают в подготовке теракта

22 мая 2026 года в рабочем поселке Краснообск под Новосибирском несовершеннолетний житель Рязанской области совершил поджог двух служебных автомобилей полиции. По данным следствия, подросток действовал по заданию неизвестных кураторов через интернет и получил за это денежное вознаграждение, пишут РИА Новости.
Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подростка, проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Следователи устанавливают всех заказчиков преступления.
В МВД отметили, что подросток действовал по указанию внешних кураторов. На месте происшествия работают оперативные сотрудники регионального главка, территориального отдела полиции и УФСБ России по Новосибирской области.