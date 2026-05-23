Фото: Шедеврум ai
Политика

Как сказывается политика на турпоток в Армению, объяснили эксперты

Алексей Самохин
Политическое охлаждение между Москвой и Ереваном пока не отражается на туристическом потоке. Несмотря на жесткие заявления на межгосударственном уровне и ограничения на поставки части армянской продукции в Россию, путешественники из РФ продолжают активно ездить в Армению — причем спрос, судя по данным туррынка, даже растет.

Тема возможных рисков для туристов возникла на фоне очередного витка напряженности в российско-армянских отношениях. В публичной повестке все чаще звучат резкие оценки действий Еревана. В Госдуме политику армянских властей уже называли «недружественной», а Россельхознадзор ограничил ввоз ряда товаров. Однако на туристической отрасли этот конфликт пока практически не сказывается.

В Ереване подчеркивают: отношение к россиянам остается прежним. Как рассказала TourDom.ru директор компании Just Travel Наира Товмасян, в Армению продолжают приезжать как корпоративные группы, так и самостоятельные путешественники. По ее словам, гости из России не сталкиваются ни с ограничениями, ни с бытовыми трудностями, а атмосфера для туристов остается «очень дружелюбной».

На этом фоне примечательно, что турпоток не только не просел, но и показывает рост. По словам представителей местного турбизнеса, ежедневно в страну прибывают крупные группы — «по 100, 120, 150 человек». Основной спрос формируют экскурсионные и организованные туры. Туристы, как утверждают принимающие компании, возвращаются с положительными отзывами.

Россия по-прежнему остается для Армении главным источником въездного туризма. По данным комитета по туризму республики, в 2025 году страну посетили около 921,7 тысячи россиян. Для сравнения: общий иностранный поток составил порядка 2,26 млн человек. Иными словами, почти каждый второй зарубежный турист в Армении — гражданин РФ.

Первые месяцы 2026 года подтверждают этот тренд. За январь — апрель в Армению приехали около 245 тысяч россиян — примерно на 60 тысяч больше, чем годом ранее. Еще в мае премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил почти о 40-процентном росте российского турпотока по итогам апреля.

Если динамика сохранится, рынок может вернуться к показателям рекордного 2023 года, когда Армению посетили около 1,2 млн граждан России. Пока аналитики осторожны в прогнозах, однако уже сейчас ясно: политическая риторика и туристическая реальность движутся по разным траекториям.

Косвенно это подтверждает и ситуация с авиасообщением. По открытым данным, весной 2026 года между Россией и Арменией выполняется около 190–210 прямых рейсов в неделю. Самым загруженным остается маршрут Москва — Ереван, на который приходится почти половина всех перелетов.

