Военный эксперт предупредил о ядерной катастрофе из-за действий США против Ирана 

Алексей Самохин
Иран способен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, а возможная атака по ядерным объектам может привести к техногенной катастрофе. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, как может развиваться конфликт между Тегераном, США и Израилем.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Иран располагает возможностями для ударов по американским базам в районе Персидского залива. По его словам, Тегеран уже демонстрировал способность выводить из строя военные объекты США в регионе.

Кнутов отметил, что Иран располагает современными ракетными комплексами. Речь идет о баллистических ракетах «Хорремшехр-4», дальность которых позволяет поражать цели не только на Ближнем Востоке, но и в Средиземноморье, включая юг Италии и Кипр. Эксперт добавил, что иранские гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» и «Фаттах-2» показали высокую эффективность. По его словам, эти ракеты преодолевали системы противоракетной обороны Израиля и США, а также поражали комплексы Patriot и военные базы.

Во время режима прекращения огня Иран успел восстановить производство ракет на подземных предприятиях. При этом американские базы на Ближнем Востоке защищены недостаточно эффективно.

Отдельно эксперт остановился на возможных ударах по объектам военно-промышленного комплекса Израиля. Он считает, что Иран способен надолго вывести из строя израильские военные заводы, которые имеют стратегическое значение. Самым опасным сценарием Кнутов назвал атаки по ядерным объектам. По его словам, удар по реактору в Димоне может спровоцировать ответную атаку по атомной станции в Бушере.

«Это будет ядерная катастрофа техногенного характера, которая может привести к эвакуации сотен тысяч или даже миллионов людей», — подчеркнул эксперт.

Говоря о действиях США, Кнутов заявил, что Вашингтон готовит масштабную операцию против Ирана. По его версии, сначала последует мощная воздушная кампания, после чего возможна высадка десанта на остров Харк. Основной задачей американского спецназа эксперт назвал поиск и захват хранилищ обогащенного урана с последующим вывозом материалов.

Кнутов не исключил и применения тактического ядерного оружия. По его словам, США могут использовать бомбы B61-12 для ударов по подземным объектам Ирана в случае серьезных потерь.

Эксперт считает, что такой сценарий приведет к ответным ударам Ирана по израильским ядерным объектам и спровоцирует масштабную техногенную катастрофу на Ближнем Востоке.

