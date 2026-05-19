Рязанские гребцы вернулись с этапов Кубка мира

Сегодня ночью после завершения двух этапов Кубка мира по гребле на каноэ в Венгрии (Сегед) и Германии (Бранденбург) вернулись рязанские спортсмены Захар Петров и Матвей Арсенов. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Рязанской области.

В аэропорту Внуково их встретил и поздравил с успешным выступлением директор спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» Олег Семенов.

По словам спортсменов, у них будет небольшая передышка для встречи со своими родителями, а далее сборы и снова на старт к новым победам.