За сутки российская ПВО сбила 651 украинский дрон и 5 управляемых авиабомб. Минобороны РФ отчиталось об ударах по складам боеприпасов, энергетике и захвате Волоховки в Харьковской области.

ПВО за сутки: 651 дрон и 5 авиабомб

Согласно сводке Министерства обороны России за 19 мая, средства противовоздушной обороны за минувшие сутки перехватили 651 украинский беспилотник самолётного типа и пять управляемых авиационных бомб.

Российская авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам в 152 районах. Под удар попали энергетическая и портовая инфраструктура, склады боеприпасов, цеха сборки дальнобойных беспилотников, а также места временного размещения украинских формирований и иностранных наёмников.

Харьковское и Сумское направления

Группировка «Север» установила контроль над населённым пунктом Волоховка в Харьковской области. Кроме того, нанесены удары по формированиям механизированной бригады и бригады теробороны ВСУ в районах Рубежного, Рясного и Бударки. Потери противника на этом направлении превысили 190 военнослужащих. Уничтожены 22 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

В Сумской области удары пришлись по живой силе и технике механизированной бригады, бригады теробороны и пограничного отряда в районах Бачевска, Вольной Слободы и Запселья.

Запад и Юг: потери бронетехники

Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции. Поражены две механизированные, штурмовая бригады ВСУ и бригада теробороны в районах Сидорово, Красного Лимана, Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки. ВСУ лишились до 190 военнослужащих, четырёх боевых бронированных машин, 21 автомобиля и трёх артиллерийских орудий.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю. Удары нанесены в районах Новосёловки, Малиновки, Тихоновки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки. Противник потерял до 160 военнослужащих, три ББМ, 25 автомобилей, четыре орудия и две станции РЭБ.

Центр и Восток: наибольшие потери ВСУ

Группировка «Центр» нанесла поражение сразу шести соединениям противника, включая аэромобильную бригаду и две бригады нацгвардии. Бои шли в районах Райполя, Подгавриловки, Новоподгородного, Матяшево, Доброполья и ряда других населённых пунктов Донецкой и Днепропетровской областей. Потери украинской стороны превысили 280 военнослужащих, уничтожены три ББМ, 11 автомобилей, два орудия и одна станция РЭБ.

Группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны противника. Удары нанесены по восьми соединениям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинских формирований составили более 315 военнослужащих, три ББМ, шесть автомобилей и одно орудие.

Херсонское и Запорожское направления

Группировка «Днепр» поразила формирования механизированной бригады, бригады беспилотных систем и бригады морской пехоты ВСУ в районах Новорайска, Томарино, Григоровки и Преображенки. Уничтожены свыше 40 военнослужащих, две ББМ, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.