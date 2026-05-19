В Рязани стартовал чемпионат по парашютному спорту «Рязанский кремль — 2026»

В Рязани с 18 по 23 мая проходит чемпионат по парашютному спорту «Рязанский кремль — 2026». Торжественная церемония открытия состоялась на территории 137-го гвардейского парашютно-десантного полка.

В мероприятии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков, временно исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин, Герой России Святослав Голубятников, представители региональных и муниципальных властей, духовенства, регионального отделения «Юнармия», ветераны и военнослужащие.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что Рязань по праву считается столицей ВДВ и имеет особое отношение к парашютному спорту. Он отметил, что соревнования ежегодно собирают лучших парашютистов страны, а Рязань выбрана постоянной площадкой для их проведения благодаря наличию 309-го Центра специальной парашютной подготовки, который работает уже более 60 лет и подготовил тысячи специалистов.

«Уверен, что участники покажут самый высокий уровень подготовки», — добавил Малков.

В рамках чемпионата, который включён в единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий России, соревнуются 12 команд — более 110 военнослужащих ВДВ, Ленинградского военного округа и спортсменов из различных регионов страны. Программа включает дисциплины: точность приземления, аэротруба и групповая акробатика. Финальные прыжки пройдут 23 мая у стен Рязанского кремля на площадке «Монастырский сад».

Соревнования такого уровня способствуют развитию парашютного спорта, укреплению традиций ВДВ и популяризации здорового образа жизни среди молодёжи.

