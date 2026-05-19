Под Воронежем задержаны двое иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части

В Воронежской области сотрудники ФСБ России задержали двух граждан ближнего зарубежья, которые, по данным ведомства, совершили подрыв беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории воинской части. Задержанные, 1982 и 1988 годов рождения, были завербованы представителем Службы безопасности Украины (СБУ) через мессенджер и действовали по заданию украинских спецслужб, пишет aif.ru.

По информации ФСБ, злоумышленники прибыли в Воронежскую область с целью изъятия FPV-дронов, оснащённых взрывчатыми веществами. После этого они активировали и осуществили подрыв одного из аппаратов на объекте Министерства обороны РФ.

В настоящее время задержанные заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии, помощи противнику и незаконном обороте взрывчатых веществ.

ФСБ отмечает, что украинские спецслужбы продолжают попытки вербовки граждан для совершения противоправных действий на территории России. Все причастные будут установлены и привлечены к ответственности.