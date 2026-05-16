Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

В пятницу, 15 мая, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели поиски семьи Усольцевых, пропавшей 28 сентября прошлого года. Об этом в своём канале сообщает КГКУ «Спасатель».

«Поисковые работы проходили в лесном массиве недалеко от населенного пункта Кутурчин Манско-Уярского муниципального округа. Спасатели обследовали четыре крупных каменных россыпи (курумника) на высоте 985 метров, а также девять квадратных километров склона, где, как предполагается, могли спускаться пропавшие», — говорится в сообщении отряда.

Пропавших людей не нашли. Сообщается, что поиски продолжатся сегодня.

Также спасатели опубликовали несколько фотографий, которые показывают, в каких местах идут поиски.

Версия экстрасенсов: люди живы

Семья Усольцевых, исчезнувшая в сентябре 2025 года, вероятнее всего, укрылась в заброшенной охотничьей избушке посреди непроходимой тайги. Такую версию выдвинули учредители фонда «Загадка Усольцевых», который специализируется на раскрытии странностей обыденной жизни. По их данным, полученным от экстрасенсов, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина остались живы и не получили травм.