Ночная атака украинских БПЛА по Рязани унесла жизни четырёх человек. Повреждены два многоквартирных дома, число пострадавших достигло 28, семеро из них госпитализированы — в том числе двое детей. На территории промышленного предприятия вспыхнул пожар, который удалось локализовать.

Региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.

Произошедшее не допускает двойных трактовок — такую оценку дал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, удар является террористическим актом, поскольку преследует конкретный политический эффект, а также грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Применяемые методы дипломат квалифицировал как прямо запрещённые законами и обычаями войны.

Объясняя, почему киевская сторона позволяет себе подобные действия, Мирошник указал на политическое прикрытие со стороны западных государств. По его словам, спонсоры Киева последовательно блокируют любые международные расследования и преследования, предпочитая переключать внимание на обвинения в адрес России — «даже в самых фейковых вариантах».

Прямую ответственность за удары по российским городам — Рязани, Белгороду и другим — дипломат возложил на Запад. Киевский режим, по его выражению, является «выкормышем», которого западные страны вооружают, содержат и при этом защищают на международных площадках.