Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Мирошник назвал виновников ночной атаки на Рязань

Алексей Самохин
Ночная атака украинских БПЛА по Рязани унесла жизни четырёх человек. Повреждены два многоквартирных дома, число пострадавших достигло 28, семеро из них госпитализированы — в том числе двое детей. На территории промышленного предприятия вспыхнул пожар, который удалось локализовать. 

Региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.

Произошедшее не допускает двойных трактовок — такую оценку дал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, удар является террористическим актом, поскольку преследует конкретный политический эффект, а также грубо нарушает нормы международного гуманитарного права. Применяемые методы дипломат квалифицировал как прямо запрещённые законами и обычаями войны.

Объясняя, почему киевская сторона позволяет себе подобные действия, Мирошник указал на политическое прикрытие со стороны западных государств. По его словам, спонсоры Киева последовательно блокируют любые международные расследования и преследования, предпочитая переключать внимание на обвинения в адрес России — «даже в самых фейковых вариантах».

Прямую ответственность за удары по российским городам — Рязани, Белгороду и другим — дипломат возложил на Запад. Киевский режим, по его выражению, является «выкормышем», которого западные страны вооружают, содержат и при этом защищают на международных площадках.

