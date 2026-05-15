Изображение от bearfotos на Freepik
Новости России

Украинцы рассказали, как тайно праздновали День Победы в Киеве

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители Киева тайно отмечали День Победа, несмотря на фактический запрет на праздник, пишет «КП» со ссылкой на украинку, которая переехала в Россию и поддерживает связь с соотечественниками.

Ее подруга рассказала, что в городе 9 мая не было никаких упоминаний о победе в Великой Отечественной войне.

«Мы сами вооружились наушниками и смотрели в них парад из Москвы. Чтоб никто не услышал, не «сдал» СБУ, не настучал за «незаконный» просмотр», — пояснила она.

Женщина считает ненормальным, что на Украине пытаются предать забвению подвиг советских военных.

«Те, кто шли на аллею Славы, специально оставляли дома телефоны — чтобы полиция лишний раз не проверяла», — уточнила киевлянка.

По ее словам атмосфера страха настолько сильна, что люди боялись отправить друг другу в социальных сетях открытки в честь 9 Мая, чтобы никого не подставить.

Тем не менее жители украинской столицы смогли отметить праздник с риском для своей безопасности.

Предыдущая статья
13 территорий Рязани обработали от клещей

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Новости России

Друг Молчанова рассказал, почему он не приехал на похороны дочери

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

Семья убитого мальчика из Петербурга не поверила в исповедь обвиняемого

Родственники девятилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняют петербуржца Петра...
Новости России

Сафронов раскрыл правду о наследстве журналиста Молчанова

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Новости России

В Махачкале воспитатели отрезали девочке палец и спрятали его в колготки

Воспитатели из Махачкалы отрезали палец трехлетней девочке, которая прищемила...
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Гладков после отставки обратился к ругавшим его белгородцам

Ушедший в отставку глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил...
Новости России

Сладков рассказал, как связаны испытания «Сармата» с завершением СВО

Появление у российской армии новой межбаллистической ракеты «Сармат» может...
Новости России

На Урале полгода ищут бизнесмена, оставившего загадочную записку жене

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать бизнесмена, пропавшего в коттеджном...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье