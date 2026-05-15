Жители Киева тайно отмечали День Победа, несмотря на фактический запрет на праздник, пишет «КП» со ссылкой на украинку, которая переехала в Россию и поддерживает связь с соотечественниками.

Ее подруга рассказала, что в городе 9 мая не было никаких упоминаний о победе в Великой Отечественной войне.

«Мы сами вооружились наушниками и смотрели в них парад из Москвы. Чтоб никто не услышал, не «сдал» СБУ, не настучал за «незаконный» просмотр», — пояснила она.

Женщина считает ненормальным, что на Украине пытаются предать забвению подвиг советских военных.

«Те, кто шли на аллею Славы, специально оставляли дома телефоны — чтобы полиция лишний раз не проверяла», — уточнила киевлянка.

По ее словам атмосфера страха настолько сильна, что люди боялись отправить друг другу в социальных сетях открытки в честь 9 Мая, чтобы никого не подставить.

Тем не менее жители украинской столицы смогли отметить праздник с риском для своей безопасности.