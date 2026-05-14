Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Трагедия произошла 13 мая в районе села Старая Погощь. По предварительным данным, оператор дрона целенаправленно атаковал мужчину.

Александр прославился своим необычным планом: он намеревался дойти пешком из Рязанской области до Бразилии. Свое прозвище он получил из-за самодельной повозки, которую всегда тянул за собой. Эту конструкцию путешественнику помогли изготовить мастера в одном из рязанских автосервисов.

В дорогу мужчина отправился, чтобы найти себя и отдохнуть от городской суеты. Ежедневно он преодолевал от 15 до 30 километров. Несмотря на физические нагрузки и капризы погоды, Александр строго придерживался здорового образа жизни: не курил, не употреблял алкоголь и был вегетарианцем.

Конечной точкой маршрута должен был стать Рио-де-Жанейро. Путешественник делился в соцсетях, что такой поход помогает ему справляться с внутренними поисками, однако путь прервался в брянском приграничье.