Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе. Об этом пишет Mash.

Однако его путешествие вызвало неоднозначную реакцию. На кочевника пожаловались сотни автовладельцев. По их словам, повозка мешает движению на трассе, создавая опасные ситуации.

Сам Александр относится к происходящему философски. Он рассказал, что решил покинуть «хтоническую суету» и отправиться в Латинскую Америку в поисках себя. Повозку он изготовил в одном из автосервисов в Рязанской области.

Несмотря на трудности, он не сдаётся: в день проходит от 15 до 30 километров, невзирая на погоду. Чтобы выдерживать такие нагрузки, ведёт здоровый образ жизни — не пьёт, не курит и не ест мясо.

Путешественник отметил, что ничего не знает о своём знаменитом тёзке-блогере, но был бы не против с ним встретиться.

