В Рязанской области предприятия скрывали реальный состав молочной и рыбной продукции

В Рязанской области Россельхознадзор провёл серию внеплановых проверок предприятий, производящих молочную и рыбную продукцию. С 12 января по 6 апреля 2026 года инспекторы посетили пять заводов после того, как сработал специальный индикатор риска.

Этот индикатор — результат совместной работы двух государственных систем: ветеринарной базы «Меркурий» и системы маркировки товаров «Честный знак». Автоматическое взаимодействие этих платформ позволило выявить подозрительные отклонения в работе компаний.

Проверки показали, что опасения были не напрасны: нарушения ветеринарного законодательства нашли на каждом из пяти предприятий. Например, на одном из молокозаводов специалисты обнаружили сразу два вида нарушений:

Предприниматель оформлял ветеринарные документы с недостоверными данными о содержании молочного жира в продукции. Были выявлены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

В отношении виновных лиц уже составлены административные протоколы. Руководителям предприятий выданы предписания с требованием устранить все найденные нарушения.