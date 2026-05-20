Правительство Рязанской области утвердило порядок компенсационных выплат жителям и организациям, пострадавшим в результате террористических актов. Постановление №168 приняли 18 мая 2026 года.

Документ определяет, кто сможет получить помощь и в каком размере. Выплаты положены семьям погибших, раненым, а также гражданам и предпринимателям, потерявшим имущество.

Семьям погибших предусмотрено единовременное пособие — 1 млн 567,5 тысячи рублей на каждого погибшего. Деньги разделят поровну между супругами, детьми, родителями и иждивенцами.

Пострадавшим с тяжелыми и средними травмами выплатят по 627 тысяч рублей. При легком вреде здоровью сумма составит 313,5 тысячи рублей. Люди, которые не получили травм, но считаются заложниками, смогут рассчитывать на 156,75 тысячи рублей.

Отдельно прописана компенсация за утраченное имущество. За частичную потерю имущества первой необходимости выплатят 78,3 тысячи рублей, за полную — 156,75 тысячи рублей.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей.

Как следует из документа, заявления можно подать через органы соцзащиты, МФЦ или портал госуслуг. Для бизнеса обращаться нужно в министерство экономического развития Рязанской области.

Рассмотреть заявление чиновники обязаны в течение пяти рабочих дней. Подать документы на большинство выплат можно в течение шести месяцев после теракта, а семьям погибших и пострадавшим с травмами — в течение года.