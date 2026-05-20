Изображение от KamranAydinov на Freepik
Общество

Диетолог предупредила об опасности немытой клубники

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Клубника может стать источником заражения аскаридами, если ягоды плохо обработали перед употреблением. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, сами паразиты не проникают внутрь плодов, однако яйца гельминтов могут оставаться на поверхности ягод. Они попадают туда через загрязненную почву, воду, немытые руки или инвентарь во время сбора урожая.

Мухина пояснила, что риск заражения возрастает при повреждении клубники и нарушении санитарных норм. Опасность представляет и использование органических удобрений с нарушением правил обработки.

Аскаридоз способен вызвать тяжелые осложнения. Врач предупредила, что заболевание иногда приводит к кишечной непроходимости и поражению дыхательных путей. Во время миграции личинок через легкие у человека могут появиться кашель, температура и симптомы, похожие на бронхит или пневмонию.

Диетолог прокомментировала и распространенный миф о слепоте из-за аскарид. По ее словам, подобные случаи возможны при неправильном лечении или самолечении, когда паразиты начинают мигрировать по организму.

Чтобы снизить риск заражения, эксперт советует тщательно мыть клубнику под проточной водой не менее пяти минут. После этого ягоды рекомендуется замочить в специальном растворе для мытья фруктов, затем снова ополоснуть и просушить на чистой салфетке.

Врач также напомнила, что покупать клубнику лучше у проверенных продавцов, а хранить ягоды нужно в холодильнике.

Предыдущая статья
Светлана Смирнова-Марцинкевич сыграет следователя в сериале «В поле зрения»
Следующая статья
В Рязанской области утвердили порядок выплат пострадавшим при терактах

Популярные материалы

Общество

Рязанский телеканал показал репортаж от дома, в который влетел БПЛА

Рязанцы сделали недалеко от дома своеобразный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки. Вчера это место посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и глава администрации Рязани Борис Ясинский.
Новости кино и ТВ

Директор рязанского музея нашёл невесту в эфире «Давай поженимся»

18 мая в эфире Первого канала вышел выпуск программы «Давай поженимся», героем которого стал Николай Медведков — 34-летний директор Дома-музея Константина Циолковского из села Ижевское Рязанской области.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Новости России

«АиФ»: следы Усольцевых ведут в Узбекистан

Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, теоретически могла уехать...
Новости России

Блогер, искавший Усольцевых в тайге, заявил, что они живы и поиски напрасны

Блогер Александр Андрюшенков, лично участвовавший в поисках семьи Усольцевых, заявил: семья могла намеренно инсценировать собственную гибель и сейчас скрывается в одном из крупных городов России.

Темы

Новости России

Аналитик Голубовский призвал россиян срочно покупать импортную технику и автомобили

Падение курса доллара до 70 рублей может оказаться временным, поэтому россиянам стоит поторопиться с крупными покупками. Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский советует не откладывать приобретение импортной техники, автомобилей и стройматериалов.
Политика

Генерал Попов объяснил, зачем Россия начала ядерные учения

Совместные ядерные учения России и Белоруссии, а также визит Владимира Путина в Китай заставили страны НАТО нервничать. Военный эксперт Владимир Попов считает, что в Прибалтике уже поняли: Москва готова жестко отвечать на угрозы и атаки дронов.
Общество

В Рязанской области утвердили порядок выплат пострадавшим при терактах

Документ определяет, кто сможет получить помощь и в каком размере. Выплаты положены семьям погибших, раненым, а также гражданам и предпринимателям, потерявшим имущество.
Новости кино и ТВ

Светлана Смирнова-Марцинкевич сыграет следователя в сериале «В поле зрения»

По сюжету майор полиции и следователь Следственного комитета Ксения Измайлова расследует преступления в провинциальном Покровске. Героиня умеет замечать детали, которые ускользают от других, а главным помощником для нее становится оперативник Фёдор Камчатов. Из-за конфликтов с руководством он так и не получил повышение по службе.
Новости Касимова

Подрядчика строительства школы в Касимове оштрафовали на 300 тысяч рублей после обрушения 

Арбитражный суд Рязанской области оштрафовал ООО «Термис» на 300 тысяч рублей за нарушения при строительстве школы на 960 мест в Касимове. Речь идет об объекте, где в январе 2026 года произошло обрушение несущих конструкций покрытия.
Общество

Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Рязанской области привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности за работу без лицензии в сфере обращения ветеринарных лекарств. 
Общество

ГК «Зелёный сад — наш дом» и музей‑заповедник С.А. Есенина высадили деревья на родине поэта

На территории государственного музея‑заповедника С.А. Есенина прошло экологическое мероприятие....
Происшествия

15-летний подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Рязанском районе

Авария произошла днем 19 мая в поселке Листвянка Рязанского района. По предварительным данным, около 16:13 возле дома №11 по улице Прудной столкнулись автомобиль «Шевроле Круз» и мопед.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье