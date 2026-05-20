Клубника может стать источником заражения аскаридами, если ягоды плохо обработали перед употреблением. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, сами паразиты не проникают внутрь плодов, однако яйца гельминтов могут оставаться на поверхности ягод. Они попадают туда через загрязненную почву, воду, немытые руки или инвентарь во время сбора урожая.

Мухина пояснила, что риск заражения возрастает при повреждении клубники и нарушении санитарных норм. Опасность представляет и использование органических удобрений с нарушением правил обработки.

Аскаридоз способен вызвать тяжелые осложнения. Врач предупредила, что заболевание иногда приводит к кишечной непроходимости и поражению дыхательных путей. Во время миграции личинок через легкие у человека могут появиться кашель, температура и симптомы, похожие на бронхит или пневмонию.

Диетолог прокомментировала и распространенный миф о слепоте из-за аскарид. По ее словам, подобные случаи возможны при неправильном лечении или самолечении, когда паразиты начинают мигрировать по организму.

Чтобы снизить риск заражения, эксперт советует тщательно мыть клубнику под проточной водой не менее пяти минут. После этого ягоды рекомендуется замочить в специальном растворе для мытья фруктов, затем снова ополоснуть и просушить на чистой салфетке.

Врач также напомнила, что покупать клубнику лучше у проверенных продавцов, а хранить ягоды нужно в холодильнике.