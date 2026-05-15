Изображение от mamewmy на Freepik
Общество

В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА: что это значит

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии в пятницу, 15 мая.

Заседание провёл губернатор Павел Малков. Решение обусловлено масштабным ночным налётом БПЛА, который повлёк гибель людей, а также вред здоровью рязанцев. Из-за атаки дронов ВСУ были повреждены жилые и иные помещения.

Режим ЧС будет действовать на территории Рязани с 15 мая и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования. Руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определён первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Министерству финансов региона поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС. Министерству труда и социальной защиты населения – разработать и представить проект нормативного правового акта Правительства Рязанской области, предусматривающего осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение причиненного вреда.

Министерству здравоохранения Рязанской области поставлена задача об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим. Главе администрации Рязани Борису Ясинскому рекомендовано совместно с региональными министерствами ТЭК и ЖКХ, строительного комплекса, а также труда и социальной защиты населения определить объем финансирования и сроки проведения аварийно-восстановительных работ и возмещения ущерба пострадавшему населению. Принять меры по недопущению нарушения жизнедеятельности пострадавших.

ГУ МЧС России по Рязанской области рекомендовано провести аварийно-спасательные работы и развернуть подвижной пункт управления, обеспечить работу психологов с пострадавшими. УМВД России по региону – обеспечить работу по охране общественного порядка в зоне ЧС.

Предыдущая статья
 «Ночь музеев» пройдёт в Рязани и области: афиша спектаклей, концертов и музейных событий на выходные

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Темы

Интересное

После убийства политика с фамилией на «О» всё станет хуже: страшное пророчество от афонского старца рвёт Сеть

Геокон предупреждал: как только убьют лидера с фамилией на эту букву, мир закрутится в вихре катастроф. Кто из политика в большой беде?
Общество

В Рязанской области неделю будут отключать ТВ и радио

Помехи будут связаны с проведением плановых работ.
Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Медицина

Патологоанатом объяснила, как поймать меланому на ранней стадии

Меланома развивается скрытно и быстро даёт метастазы. Как заметить её на ранней стадии с помощью правила «ФИГАРО»?
Общество

В Рязани студент попытался сдать преподавателю-священнику диплом, сгенерированный ИИ

На «нейродиплом» батюшка составил хлёсткий отзыв с отсылками к поп-культуре, спародировав тот самый бездушный стиль, которым пишет ИИ.
Спорт

Фигуристка Трусова задала мужу неудобные вопросы про их отношения

Теперь фанаты знают о паре Александры и Макара больше интересного.
Погода

Черёмуховые холода отступают, идёт зной среднеазиатских пустынь: какой будет погода в Рязанской области

Прохладная весенняя погода в ближайшие дни сменится на по-настоящему летнюю.
Происшествия

Шесть смертельно опасных участков назвали на трассах Рязанской области

Участки, где чаще всего происходят ДТП, назвали в Рязани и в шести районах области.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье