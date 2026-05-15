В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА: что это значит

В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии в пятницу, 15 мая.

Заседание провёл губернатор Павел Малков. Решение обусловлено масштабным ночным налётом БПЛА, который повлёк гибель людей, а также вред здоровью рязанцев. Из-за атаки дронов ВСУ были повреждены жилые и иные помещения.

Режим ЧС будет действовать на территории Рязани с 15 мая и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования. Руководителем работ по ликвидации последствий ЧС определён первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Министерству финансов региона поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда Правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС. Министерству труда и социальной защиты населения – разработать и представить проект нормативного правового акта Правительства Рязанской области, предусматривающего осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение причиненного вреда.

Министерству здравоохранения Рязанской области поставлена задача об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшим. Главе администрации Рязани Борису Ясинскому рекомендовано совместно с региональными министерствами ТЭК и ЖКХ, строительного комплекса, а также труда и социальной защиты населения определить объем финансирования и сроки проведения аварийно-восстановительных работ и возмещения ущерба пострадавшему населению. Принять меры по недопущению нарушения жизнедеятельности пострадавших.

ГУ МЧС России по Рязанской области рекомендовано провести аварийно-спасательные работы и развернуть подвижной пункт управления, обеспечить работу психологов с пострадавшими. УМВД России по региону – обеспечить работу по охране общественного порядка в зоне ЧС.