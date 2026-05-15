Соцфонд пересмотрит решения об отказе в пособии рязанским семьям с 22 мая 

С 22 мая региональное Отделение Соцфонда проведёт пересмотр решений об отказе в едином пособии для многодетных семей, чей доход не превысил 10%. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Многодетные семьи Рязанской области, получившие в 2026 году отказ в предоставлении единого пособия из‑за незначительного превышения доходов, могут рассчитывать на пересмотр решения без необходимости подачи нового заявления. Отделение СФР по Рязанской области запустит процедуру повторного рассмотрения заявлений, по которым ранее были приняты решения.

Новые положения федерального закона № 29‑ФЗ от 20.02.2026 вступают в силу с 22 мая 2026 года.

В соответствии с поправками, если ранее многодетная семья получала единое пособие, а сейчас среднедушевой доход не превысил 10% от прожиточного минимума на человека, то семья имеет право продлить выплату еще на год. Так, рязанская семья из 5 человек может претендовать на выплату, если её общий ежемесячный доход не превышает 92 708 рублей (не более 18 541,6 рубля на каждого члена семьи).

Важное условие — применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению.

С учетом новых условий пособие будет установлено на тот период, на который подавалось заявление. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода (не более 10%) принято по заявлению, которое поступило в феврале (в последний месяц выплаты), то после повторного рассмотрения пособие будет установлено с марта.

Если после отказа семья до 22 мая подала заявление, и пособие было назначено, беззаявительного пересмотра не будет.

О вынесенном решении родителей уведомят через портал Госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума для детей, что составляет 8 175 рублей.

Единое пособие является адресной выплатой и предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения (с 2026 года данный минимум утвержден в размере 16 856 рублей). Минимальный доход, позволяющий рассчитывать на получение единого пособия, составляет 8 МРОТ или 216 744 рублей (8 × 27 093 рублей). При принятии решения о назначении пособия также оценивается имущество семьи: наличие жилья, транспорта, земельных участков.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01.