Изображение от wirestock на Freepik
Общество

Соцфонд пересмотрит решения об отказе в пособии рязанским семьям с 22 мая 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

С 22 мая региональное Отделение Соцфонда проведёт пересмотр решений об отказе в едином пособии для многодетных семей, чей доход не превысил 10%. Об этом сообщила пресс-служба фонда. 

Многодетные семьи Рязанской области, получившие в 2026 году отказ в предоставлении единого пособия из‑за незначительного превышения доходов, могут рассчитывать на пересмотр решения без необходимости подачи нового заявления. Отделение СФР по Рязанской области запустит процедуру повторного рассмотрения заявлений, по которым ранее были приняты решения.

Новые положения федерального закона № 29‑ФЗ от 20.02.2026 вступают в силу с 22 мая 2026 года.

В соответствии с поправками, если ранее многодетная семья получала единое пособие, а сейчас среднедушевой доход не превысил 10% от прожиточного минимума на человека, то семья имеет право продлить выплату еще на год. Так, рязанская семья из 5 человек может претендовать на выплату, если её общий ежемесячный доход не превышает 92 708 рублей (не более 18 541,6 рубля на каждого члена семьи).

Важное условие — применяться такое правило может только один раз в течение всего периода реализации семьей права на единое пособие. При этом превышение дохода должно быть единственной причиной, препятствующей назначению.

С учетом новых условий пособие будет установлено на тот период, на который подавалось заявление. Например, если решение об отказе в связи с превышением дохода (не более 10%) принято по заявлению, которое поступило в феврале (в последний месяц выплаты), то после повторного рассмотрения пособие будет установлено с марта. 

Если после отказа семья до 22 мая подала заявление, и пособие было назначено, беззаявительного пересмотра не будет.

О вынесенном решении родителей уведомят через портал Госуслуг. Единое пособие будет установлено в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума для детей, что составляет 8 175 рублей.

Единое пособие является адресной выплатой и предоставляется семьям, в которых среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения (с 2026 года данный минимум утвержден в размере 16 856 рублей). Минимальный доход, позволяющий рассчитывать на получение единого пособия, составляет 8 МРОТ или 216 744 рублей (8 × 27 093 рублей). При принятии решения о назначении пособия также оценивается имущество семьи: наличие жилья, транспорта, земельных участков.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области по телефону 8-800-100-00-01.

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Темы

Новости кино и ТВ

«Собрались настоящие звери»: ТНТ назвал имена новых участников «Мастера игры»

Олег Верещагин принял участие практически во всех реалити ТНТ, становился победителем и финалистом, и по праву считается гуру этого жанра. Наташа Гасанханова и Юлия Коваль также имеют богатый опыт участия в таких шоу. Каждый из них признался, что мечтал попасть именно на «Мастер игры». 
Происшествия

Мужчина порезал ножом лицо 7-летней девочке в Подмосковье

Девочка и злоумышленник не были знакомы, отмечает СМИ. 
Происшествия

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России группу мигрантов

Четверо уроженцев Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков, разбой и управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Культура и события

Музей на станции Ряжск-1 примет участие в акции «Ночь искусств» 

Для жителей и гостей города подготовлена экскурсия, знакомящая с историей Ряжского железнодорожного узла. В этом году станция отмечает 160-й день рождения.
Культура и события

Фильм о тайнах романа «Мастер и Маргарита» покажут в кино в Рязани

Авторы картины рассматривают смелую версию о том, что одно из величайших произведений русской литературы могло повлиять на жизнь писателя, его творчество и ключевые события его судьбы.
Общество

Военные пенсии в России вырастут на 4% с октября 2026 года

Выплаты проиндексируют автоматически, подавать заявления в ведомства пенсионерам не нужно. Перерасчет затронет около 3,1 млн человек.
Происшествия

Над регионами России за ночь сбили 355 украинских беспилотников

Массированная атака произошла в период с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 355 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Общество

ЖК бизнес-класса «Цветной Бульвар»: питерские фасады и почти 3 тысячи м² озеленения в центре Рязани

В центре Рязани, где жизнь кипит и сменяет друг друга с утра до вечера, скоро появится место, сохраняющее связь с этой энергией, но предлагающее совсем другую, более камерную и благородную атмосферу.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье