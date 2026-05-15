Происшествия

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России группу мигрантов

Алексей Самохин
На уходящей неделе состоялись процедуры депортации и выдворения за пределы России 6 выходцев из стран ближнего зарубежья. Все они в последнее время размещались в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области в Рязани. 

Четверо уроженцев Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков, разбой и управление автотранспортом в состоянии опьянения. По окончанию сроков наказания в отношении них были приняты решения о депортации в связи с нежелательностью пребывания на территории России.

 Двоих других иностранцев сотрудники полиции за нарушения миграционного законодательства привлекли к административной ответственности, включающей принудительное выдворение с территории России. 

Под конвоем сотрудников полиции и судебных приставов мигранты были доставлены в аэропорт «Домодедово» для отправки в страны гражданской принадлежности. Все убывающие приобрели билеты на самолет за собственный счет, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области. 

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Темы

Новости кино и ТВ

«Собрались настоящие звери»: ТНТ назвал имена новых участников «Мастера игры»

Олег Верещагин принял участие практически во всех реалити ТНТ, становился победителем и финалистом, и по праву считается гуру этого жанра. Наташа Гасанханова и Юлия Коваль также имеют богатый опыт участия в таких шоу. Каждый из них признался, что мечтал попасть именно на «Мастер игры». 
Общество

Соцфонд пересмотрит решения об отказе в пособии рязанским семьям с 22 мая 

Многодетные семьи Рязанской области, получившие в 2026 году отказ в предоставлении единого пособия из‑за незначительного превышения доходов, могут рассчитывать на пересмотр решения без необходимости подачи нового заявления.
Происшествия

Мужчина порезал ножом лицо 7-летней девочке в Подмосковье

Девочка и злоумышленник не были знакомы, отмечает СМИ. 
Культура и события

Музей на станции Ряжск-1 примет участие в акции «Ночь искусств» 

Для жителей и гостей города подготовлена экскурсия, знакомящая с историей Ряжского железнодорожного узла. В этом году станция отмечает 160-й день рождения.
Культура и события

Фильм о тайнах романа «Мастер и Маргарита» покажут в кино в Рязани

Авторы картины рассматривают смелую версию о том, что одно из величайших произведений русской литературы могло повлиять на жизнь писателя, его творчество и ключевые события его судьбы.
Общество

Военные пенсии в России вырастут на 4% с октября 2026 года

Выплаты проиндексируют автоматически, подавать заявления в ведомства пенсионерам не нужно. Перерасчет затронет около 3,1 млн человек.
Происшествия

Над регионами России за ночь сбили 355 украинских беспилотников

Массированная атака произошла в период с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 355 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Общество

ЖК бизнес-класса «Цветной Бульвар»: питерские фасады и почти 3 тысячи м² озеленения в центре Рязани

В центре Рязани, где жизнь кипит и сменяет друг друга с утра до вечера, скоро появится место, сохраняющее связь с этой энергией, но предлагающее совсем другую, более камерную и благородную атмосферу.

