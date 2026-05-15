Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России группу мигрантов

На уходящей неделе состоялись процедуры депортации и выдворения за пределы России 6 выходцев из стран ближнего зарубежья. Все они в последнее время размещались в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области в Рязани.

Четверо уроженцев Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков, разбой и управление автотранспортом в состоянии опьянения. По окончанию сроков наказания в отношении них были приняты решения о депортации в связи с нежелательностью пребывания на территории России.

Двоих других иностранцев сотрудники полиции за нарушения миграционного законодательства привлекли к административной ответственности, включающей принудительное выдворение с территории России.

Под конвоем сотрудников полиции и судебных приставов мигранты были доставлены в аэропорт «Домодедово» для отправки в страны гражданской принадлежности. Все убывающие приобрели билеты на самолет за собственный счет, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.