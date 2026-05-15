Фото: ТНТ
«Собрались настоящие звери»: ТНТ назвал имена новых участников «Мастера игры»

Алексей Самохин
Телеканал ТНТ раскрыл имена ещё трёх участников реалити «Мастер игры» (16+). Проверить свои силы в психологической игре попробуют настоящие «монстры» реалити: Олег Верещагин, Наташа Гасанханова и Юлия Коваль. 

Олег Верещагин принял участие практически во всех реалити ТНТ, становился победителем и финалистом, и по праву считается гуру этого жанра. Наташа Гасанханова и Юлия Коваль также имеют богатый опыт участия в таких шоу. Каждый из них признался, что мечтал попасть именно на «Мастер игры». 

Юля Коваль, блогер: «На «Мастер игры» мне захотелось съездить сразу же как только мы поболтали с победителем первого сезона Денисом Власенко. Он рассказывал, как проходили съёмки, как ему удалось победить, и я поняла, что если уж захочу ещё раз участвовать в реалити (а я в их выборе очень избирательна), то мне хочется поехать как раз именно на такое психологическое шоу. 

Любое реалити — это сложно, потому что ты оказываешься в новом социуме, который не выбираешь. И дальше надо находить общий язык со всеми. «Мастер игры» снимается в очень красивой локации, и ты сразу же оказываешься как будто бы в сказке. Но впечатления от первой встречи с участниками были очень разные. Кого-то я была бы рада никогда не видеть, с кем-то была очень рада познакомиться, кого-то была рада увидеть вновь».  

Наташа Гасанханова, блогер: «Скажу максимально честно: шоу психологически меня всё же испытало. Я готовилась к тактике, к расчёту ходов, но не была готова к тому, как буду реагировать в различных ситуациях, это ведь не предугадать. Прокручивая уже после какие-то моменты, могу сказать, что я себя не узнавала. Я раскрылась с новой для себя стороны, и думаю, не все зрители поймут мои действия. Это шоу показало мне мою тёмную сторону, и справляться с этим было в разы сложнее, чем с любым физическим испытанием.

Как я говорила, готовность была к иной тактике, а с некоторыми участниками у нас отношения не задались с первых часов нахождения на проекте. Да, я оставила в «Мастере игры» приличное количество нервов, но за этим будет интересно наблюдать». 

Олег Верещагин, актёр и комик: «В сравнении со всеми другими шоу, в которых я участвовал, «Мастер игры» — особенное реалити. В прошлых проектах надо было выживать и преодолевать себя: голодай, на жаре живи, с комарами в одной кровати спи, змей не бойся — и всё такое. А здесь, по большому счёту, полный комфорт, кроме эмоционального.

Когда собираются стратегически мыслящие участники, пободаться с ними в своей стратегии, догадках — это очень интересно. Здесь, в хорошем смысле этого слова, звери собрались, каст отличный! Какие-то причинно-следственные связи строить, играть на чувствах других людей, сталкивать их лбами — здесь всё шоу на этом построено. В любом другом проекте, в котором я участвовал, если тебя номинируют даже на испытание на вылет, у тебя есть возможность отбиться и вернуться обратно. А здесь за каждое неправильное слово ты можешь вылететь на круглом столе или утром не проснуться. Конечно, я с удовольствием согласился на участие». 

Ранее ТНТ уже раскрыл имена первых участников проекта. Во втором сезоне «Мастера игры» сыграют: певица Анна Седокова, спортсмен, актёр и певец Торнике Квитатиани, экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, адвокат Михаил Терёхин, блогеры Любятинка, Максим Лутчак, Женя Кривцова, Курбан Омаров, а также музыкант Антоний Толмацкий и другие.

