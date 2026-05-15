Музей на станции Ряжск-1 примет участие в акции «Ночь искусств» 

Музей железнодорожного транспорта на станции Ряжск-1 примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 16 мая.

Для жителей и гостей города подготовлена экскурсия, знакомящая с историей Ряжского железнодорожного узла. В этом году станция отмечает 160-й день рождения. Она была открыта в сентябре 1866 года. Посетителям расскажут о строительстве одной из первых частных железнодорожных линий в Российской Империи — Рязано- Козловской, которая прошла через эти места. В экспозиции представлены материалы, подтверждающие пребывание на станции многих исторических личностей, в их числе — будущий император Николай II, писатель Лев Толстой с семьей, генерал Михаил Скобелев, ученый и селекционер Иван Мичурин.

Несколько стендов экспозиции посвящены работе станции в годы Великой Отечественной войны, а также подвигу железнодорожников-фронтовиков.

Кроме того, в музее в настоящее время работает этнографическая выставка, которая знакомит с традициями и бытом жителей Ряжского уезда конца ХIХ — начала ХХ века. В числе экспонатов – старинная посуда, предметы домашнего обихода, народные костюмы.

Кстати, историческим объектом является и здание железнодорожного вокзала, построенное в 1875 году. В его интерьере сохранились старинные чугунные колонны и лепнина.

Музей будет работать 16 мая с 19:00 до 22:00,вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.