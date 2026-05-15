Изображение от jplenio1 на Freepik
Культура и события

Музей на станции Ряжск-1 примет участие в акции «Ночь искусств» 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Музей железнодорожного транспорта на станции Ряжск-1 примет участие во Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет 16 мая. 

Для жителей и гостей города подготовлена экскурсия, знакомящая с историей Ряжского железнодорожного узла. В этом году станция отмечает 160-й день рождения. Она была открыта в сентябре 1866 года. Посетителям расскажут о строительстве одной из первых частных железнодорожных линий в Российской Империи — Рязано- Козловской, которая прошла через эти места. В экспозиции представлены материалы, подтверждающие пребывание на станции многих исторических личностей, в их числе — будущий император Николай II, писатель Лев Толстой с семьей, генерал Михаил Скобелев, ученый и селекционер Иван Мичурин. 

Несколько стендов экспозиции посвящены работе станции в годы Великой Отечественной войны, а также подвигу железнодорожников-фронтовиков.

Кроме того, в музее в настоящее время работает этнографическая выставка, которая знакомит с традициями и бытом жителей Ряжского уезда конца ХIХ — начала ХХ века. В числе экспонатов – старинная посуда, предметы домашнего обихода, народные костюмы. 

Кстати, историческим объектом является и здание железнодорожного вокзала, построенное в 1875 году. В его интерьере сохранились старинные чугунные колонны и лепнина. 

Музей будет работать 16 мая с 19:00 до 22:00,вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Популярные материалы

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Новости России

Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
Новости России

Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Темы

Новости кино и ТВ

«Собрались настоящие звери»: ТНТ назвал имена новых участников «Мастера игры»

Олег Верещагин принял участие практически во всех реалити ТНТ, становился победителем и финалистом, и по праву считается гуру этого жанра. Наташа Гасанханова и Юлия Коваль также имеют богатый опыт участия в таких шоу. Каждый из них признался, что мечтал попасть именно на «Мастер игры». 
Общество

Соцфонд пересмотрит решения об отказе в пособии рязанским семьям с 22 мая 

Многодетные семьи Рязанской области, получившие в 2026 году отказ в предоставлении единого пособия из‑за незначительного превышения доходов, могут рассчитывать на пересмотр решения без необходимости подачи нового заявления.
Происшествия

Мужчина порезал ножом лицо 7-летней девочке в Подмосковье

Девочка и злоумышленник не были знакомы, отмечает СМИ. 
Происшествия

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России группу мигрантов

Четверо уроженцев Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы ранее были осуждены за незаконный оборот наркотиков, разбой и управление автотранспортом в состоянии опьянения.
Культура и события

Фильм о тайнах романа «Мастер и Маргарита» покажут в кино в Рязани

Авторы картины рассматривают смелую версию о том, что одно из величайших произведений русской литературы могло повлиять на жизнь писателя, его творчество и ключевые события его судьбы.
Общество

Военные пенсии в России вырастут на 4% с октября 2026 года

Выплаты проиндексируют автоматически, подавать заявления в ведомства пенсионерам не нужно. Перерасчет затронет около 3,1 млн человек.
Происшествия

Над регионами России за ночь сбили 355 украинских беспилотников

Массированная атака произошла в период с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 355 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Общество

ЖК бизнес-класса «Цветной Бульвар»: питерские фасады и почти 3 тысячи м² озеленения в центре Рязани

В центре Рязани, где жизнь кипит и сменяет друг друга с утра до вечера, скоро появится место, сохраняющее связь с этой энергией, но предлагающее совсем другую, более камерную и благородную атмосферу.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье