Фото: Центр развития креативных индустрий Рязань
Культура и события

В Рязани пройдёт большой фестиваль уличной еды

Анастасия Мериакри
В субботу, 16 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани состоится большой Фестиваль уличной еды. Это событие станет яркой частью программы Большого пешеходного маршрута и обещает быть по-настоящему вкусным и весёлым.

Проект реализуется Центром развития креативных индустрий совместно с брендом «Резиденция вкуса». Гостей ждёт настоящий гастрономический марафон: можно будет не только продегустировать кухню всех фудтраков проекта «СТАНЦИЯ» (Русская, Риса, Мяса, Рыбы и Жар), но и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению бургеров и хот-догов.

Праздник на Лыбедском бульваре — это не только про еду. Посетителей ждут:

  • Выступления диджея.
  • Шоу иллюзиониста.
  • Интересные активности для детей и взрослых.
  • Специальные акции и конкурсы.

Финальным аккордом дня станет живое выступление музыкальной группы «Смит».

Начало фестиваля — в 14:00. Возрастное ограничение 0+.

