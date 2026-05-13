В Рязани пройдёт большой фестиваль уличной еды

В субботу, 16 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани состоится большой Фестиваль уличной еды. Это событие станет яркой частью программы Большого пешеходного маршрута и обещает быть по-настоящему вкусным и весёлым.

Проект реализуется Центром развития креативных индустрий совместно с брендом «Резиденция вкуса». Гостей ждёт настоящий гастрономический марафон: можно будет не только продегустировать кухню всех фудтраков проекта «СТАНЦИЯ» (Русская, Риса, Мяса, Рыбы и Жар), но и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению бургеров и хот-догов.

Праздник на Лыбедском бульваре — это не только про еду. Посетителей ждут:

Выступления диджея.

Шоу иллюзиониста.

Интересные активности для детей и взрослых.

Специальные акции и конкурсы.

Финальным аккордом дня станет живое выступление музыкальной группы «Смит».

Начало фестиваля — в 14:00. Возрастное ограничение 0+.