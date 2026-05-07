Культура и события

Легендарный фильм о моде возвращается: в Рязани покажут «Дьявол носит Prada 2»

Дарья Петухова
Миранда Пристли и Эмили Чарлтон – имена, знакомые зрителям по культовому фильму о мире моды, вновь возвращаются на большие экраны. В прокат выходит «Дьявол носит Prada 2». Спустя 20 лет оригинальный актёрский состав снова собирается в продолжении, чтобы показать, как сложились судьбы легендарной главы модного дома Миранды Пристли и её бывшей помощницы Эмили Чарлтон, ставшей руководителем собственного издания. На фоне изменений в модной индустрии и кризиса СМИ героини вновь оказываются по разные стороны борьбы за влияние и власть.

Какие ещё новинки стоит ждать в кинотеатрах – смотрите в нашей новой афише.

Вверх по волшебному дереву (6+)

– Фэнтези. Великобритания

– Продолжительность: 1 час 56 минут

– Семья переезжает из города в деревню, надеясь начать жизнь вдали от гаджетов и суеты. Пока младшая дочь открывает путь в волшебное королевство через загадочное дерево, старшая не готова мириться с переменами. Заручившись поддержкой бабушки, она готова разрушить не только семейную идиллию, но и сказочный мир. Семейное противостояние начинается.

Хокум (18+)

– Хоррор. Ирландия

– Продолжительность: 1 час 41 минута

– В поисках возможности проститься с прошлым Ом Бауман отправляется в старую гостиницу на побережье Ирландии, чтобы развеять прах отца. Однако вместо спокойного прощания он сталкивается с необъяснимыми явлениями и мрачными тайнами этого места, где, по слухам, до сих пор обитают ведьмы.

Шурале (18+)

– Триллер. Россия

– Продолжительность: 1 час 34 минуты

– Айша готовится к давно запланированной свадьбе, но всё рушится после неожиданной пропажи брата. Праздник откладывается, и девушка возвращается в родную деревню, где надеется найти ответы и понять, что произошло. Вот только родные места хранят не только тёплые воспоминания, но и тайны, к которым лучше было не возвращаться.

Несси. Чудище из Лохх-Несс (6+)

– Анимация. Норвегия

– Продолжительность: 1 час 20 минут

– Жизнерадостный морской змей Несси живёт на необитаемом острове посреди океана. Он единственный, кто не умеет плавать, но даже страх быть унесённым течением не сильнее желания спасти свой дом, когда над островом нависает серьёзная угроза.

Отец (16+)

– Военный. Россия

– Продолжительность: 1 час 46 минут

– 1942 год, Сибирь. Охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын пропал без вести, и отправляется добровольцем на фронт, надеясь найти его живым. На передовой он возглавляет группу снайперов и учит молодых бойцов выживать и сражаться в условиях войны, не прекращая поиски сына.

Дьявол носит Prada 2 (16+)

– Драма. США

– Продолжительность: 2 часа

– Редактор модного журнала Миранда Пристли сталкивается с конкуренцией со стороны своей бывшей помощницы Эмили Чарлтон, которая теперь руководит собственным изданием. На фоне кризиса печатных СМИ и подготовки Миранды к уходу из профессии разворачивается борьба за влияние и рекламные контракт. Показ состоится в рамках предсеансового обслуживания, билеты доступны онлайн.

