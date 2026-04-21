Гитарист-виртуоз Валерий Дидюля выступил в Рязани со своей группой

В понедельник, 20 апреля, в Рязанской филармонии прошёл концерт российского гитариста-виртуоза, композитора, аранжировщика, музыкального продюсера и лидера группы Валерия Дидюли.

Группа была создана в 2002 году, и с момента своего основания под руководством Валерия Дидюли коллектив начал выступать в России и странах СНГ. Основу творчества составляют фолк-музыка и фьюжн с элементами нью-эйджа, в которых переплетаются мотивы разных культур. Одной из особенностей группы является разнообразие используемых музыкальных инструментов: в составе можно услышать 18-струнную гитару, а также различные духовые и этнические инструменты – от волынки до перкуссии разных народов.

Продолжение после рекламы

В концертной программе прозвучали как уже известные композиции, так и новые мелодии. В дискографии артиста регулярно появляются новые альбомы. Последний из них вышел в 2025 году под названием Seasons.

Хотя в музыке нет слов, каждый аккорд и каждая нота создают особое звучание композиции, передавая её настроение. Выступление также дополнялось световым шоу, которое помогало глубже погрузиться в атмосферу мелодий и ещё точнее раскрыть их эмоциональную окраску.