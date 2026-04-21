Фото правительства Рязанской области
Общество

Делегация Рязанской области участвует в ключевых сессиях III форума «Малая Родина – сила России»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Мероприятие организовано по поручению Президента РФ В.В. Путина под эгидой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В работе форума принимает участие делегация Рязанской области во главе с первым заместителем председателя правительства региона Денисом Боковым.

Форум, нацеленный на развитие муниципальных образований, объединил представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. В состав рязанской делегации также вошли министр территориальной политики региона Жанна Фомина, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Посельский, участник кадровой программы «ГЕРОИ62» Александр Ларионов, а также главы муниципальных образований.

«Традиционно форум стал платформой для развития муниципального сообщества через обмен знаниями, опытом и актуальными инструментами в сфере управления. Рязанская область готова делиться успешными практиками и перенимать успешный опыт муниципального управления», – отметил Денис Боков.

Рязанская делегация активно задействована в деловой программе, включающей панельные дискуссии, образовательные лектории, мастер-лекции и стратегические сессии. Ключевые темы охватывают широкий спектр вопросов: от комплексного развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до внедрения искусственного интеллекта в управление городскими поселениями. Участники также обсуждают механизмы сотрудничества с зарубежными городами, интеграцию героев СВО в мирную жизнь, лучшие практики повышения качества жизни граждан, а также вопросы сохранения исторического наследия, традиционных ценностей и культурного единства.

В рамках форума проходит фестиваль культур «Сердце Родины», приуроченный к Году единства народов России. 21 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В топ-110 вошел проект «Во имя будущего» Александра Ларионова из Касимовского округа. В первый день перед участниками выступил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, уделив особое внимание эффективности местной власти. Он подчеркнул, что задача, поставленная главой государства, — сократить социальные и технологические разрывы между мегаполисами и отдаленными территориями, обеспечив равномерное и поступательное развитие страны, для чего необходимо выстроенное взаимодействие всех уровней власти, включая местное самоуправление.

«Прошедший год в партии был объявлен годом муниципального депутата. Одна из целей этого года — усиление внутрипартийных коммуникаций. Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность использовать все внутренние ресурсы нашей партийной инфраструктуры», — заключил Дмитрий Медведев.

Он также поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, чьи добросовестные действия приносят пользу регионам, и отметил важность системного мониторинга действующего законодательства о местном самоуправлении на предмет актуальности. По его словам, эта работа ведется совместно с ВАРМСУ.

Форум, который продлится с 20 по 22 апреля, предоставляет участникам возможность обсудить с экспертами вопросы и перспективы комплексного развития территорий, а также обменяться лучшими наработками в работе на местах.

Популярные материалы

Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Новости России

Мать Асылханова раскрыла важную деталь о водителе машины, в которую сел ее сын

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?

Темы

Общество

Жители Рязани могут поучаствовать в «Диктанте здоровья» от Роспотребнадзора

До 24 апреля 2026 года продолжается первый этап Всероссийской акции «Диктант здоровья», организованной Роспотребнадзором.
Культура и события

Новый сезон Открытого чемпионата РДС по дрифту стартует в Рязанской области

Первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдёт 25 и 26 апреля в Рязани — на территории Автоспортивного комплекса «АТРОН» (ATRON International Circuit).
Культура и события

Группа Feelin’s и Николай Массальский презентуют в Рязанском МКЦ альбом, который ждал своего выхода 20 лет

Известный в Рязани джаз-бэнд «Feelin's» совместно с вокалистом Николаем Массальским представит новый альбом на концерте в МКЦ 22 апреля.
Общество

На Госуслугах появилась единая страница всех региональных сервисов для жителей Рязани

В рамках федерального проекта «Государство для людей» на портале «Госуслуги» открылся специальный региональный раздел для жителей Рязанской области.
Общество

Старинный фундамент Летнего клуба оказался «врытым в землю» без перевязки

Строительные стандарты начала прошлого века, когда был впервые построен Летний клуб Дворянского собрания, и современные подходы к возведению зданий значительно отличаются.
Все события Рязани и области

Движение по улице Садовой перекроют из-за ремонта теплосети

Из-за капитального ремонта теплотрассы с 8:00 20 апреля до 19:00 15 июля будет полностью закрыто движение транспорта на участке улицы Садовой — от дома №1 до дома №44.
Все события Рязани и области

Губернатор Павел Малков: Сегодня открыли обновленный зал спортивной гимнастики в рязанской СШОР «Юность»

Павел Малков, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России», посетил торжественное открытие обновлённого зала для спортивной гимнастики в СШОР «Юность».
Все события Рязани и области

Павел Малков: Главные принципы работы органов местного самоуправления – слышать людей и любить родной край

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников органов местного самоуправления, губернатор Рязанской области и секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков высоко оценил вклад муниципальных служащих в развитие региона.

