Делегация Рязанской области участвует в ключевых сессиях III форума «Малая Родина – сила России»

В Национальном центре «Россия» стартовал III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Мероприятие организовано по поручению Президента РФ В.В. Путина под эгидой Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ). В работе форума принимает участие делегация Рязанской области во главе с первым заместителем председателя правительства региона Денисом Боковым.

Форум, нацеленный на развитие муниципальных образований, объединил представителей власти, бизнеса, общественных организаций и экспертов. В состав рязанской делегации также вошли министр территориальной политики региона Жанна Фомина, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Рязанской области» Александр Посельский, участник кадровой программы «ГЕРОИ62» Александр Ларионов, а также главы муниципальных образований.

«Традиционно форум стал платформой для развития муниципального сообщества через обмен знаниями, опытом и актуальными инструментами в сфере управления. Рязанская область готова делиться успешными практиками и перенимать успешный опыт муниципального управления», – отметил Денис Боков.

Рязанская делегация активно задействована в деловой программе, включающей панельные дискуссии, образовательные лектории, мастер-лекции и стратегические сессии. Ключевые темы охватывают широкий спектр вопросов: от комплексного развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы до внедрения искусственного интеллекта в управление городскими поселениями. Участники также обсуждают механизмы сотрудничества с зарубежными городами, интеграцию героев СВО в мирную жизнь, лучшие практики повышения качества жизни граждан, а также вопросы сохранения исторического наследия, традиционных ценностей и культурного единства.

В рамках форума проходит фестиваль культур «Сердце Родины», приуроченный к Году единства народов России. 21 апреля состоится торжественная церемония награждения победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение». В топ-110 вошел проект «Во имя будущего» Александра Ларионова из Касимовского округа. В первый день перед участниками выступил заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, уделив особое внимание эффективности местной власти. Он подчеркнул, что задача, поставленная главой государства, — сократить социальные и технологические разрывы между мегаполисами и отдаленными территориями, обеспечив равномерное и поступательное развитие страны, для чего необходимо выстроенное взаимодействие всех уровней власти, включая местное самоуправление.

«Прошедший год в партии был объявлен годом муниципального депутата. Одна из целей этого года — усиление внутрипартийных коммуникаций. Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность использовать все внутренние ресурсы нашей партийной инфраструктуры», — заключил Дмитрий Медведев.

Он также поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, чьи добросовестные действия приносят пользу регионам, и отметил важность системного мониторинга действующего законодательства о местном самоуправлении на предмет актуальности. По его словам, эта работа ведется совместно с ВАРМСУ.

Форум, который продлится с 20 по 22 апреля, предоставляет участникам возможность обсудить с экспертами вопросы и перспективы комплексного развития территорий, а также обменяться лучшими наработками в работе на местах.