В Рязани ремонтируют лестницы на улице Маяковского и Театральной площади

В Рязани продолжаются плановые работы по ремонту лестничных сходов, направленные на повышение безопасности и комфорта пешеходов.

На мосту через реку Лыбедь на улице Маяковского подрядчик выполнил гарантийный ремонт. В ходе работ было полностью заменено разрушенное покрытие ступеней. Теперь спуски и подъёмы по лестницам стали безопасными для всех жителей и гостей города.

В настоящее время аналогичные восстановительные работы развернулись на Театральной площади — одной из ключевых пешеходных зон города. Ремонт ведётся поэтапно: один из двух лестничных спусков уже полностью восстановлен, рабочие уже приступили к ремонту второго спуска.

Согласно плану, все работы на Театральной площади планируется полностью завершить до конца текущего месяца.