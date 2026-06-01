Фото с сайта правительства Рязанской области
Экология, природа, животные

Павел Малков: в Рязанской области в рамках акции «Вода России» очищено 9 км береговой линии

Анастасия Мериакри
Министерство природопользования Рязанской области информирует об активном участии региона в ежегодной Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Акция «Вода России» проходит в регионах страны по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Её цель — не только очистка от мусора берегов рек и водоёмов, водоохранных зон и мест массового отдыха, но и формирование у населения бережного отношения к водным объектам.

По словам Губернатора Павла Малкова, акция «Вода России» – один из крупнейших экологических проектов в стране: «Жители региона принимают в ней самое активное участие. Ежегодно проходит более 100 мероприятий по оздоровлению рек и озер. Это часть нашей общей работы по сохранению природы. Ведем ее в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Очень приятно, что в этой работе у нас всегда много сторонников и единомышленников».

В 2026 году акция в Рязанской области стартовала в апреле и завершится в октябре. С начала сезона к ней уже присоединились Михайловский, Скопинский, Шацкий, Сапожковский, Чучковский муниципальные округа и город Рязань. Активное участие принимают студенты и школьники, представители общественных организаций, предприятий и волонтёрских объединений. На сегодняшний день общая протяжённость очищенной от мусора береговой линии рек, озёр и других водоёмов составляет свыше 9 километров.

Одно из недавних мероприятий прошло в Шиловском районе. Сотрудники отдела водных ресурсов минприроды Рязанской области совместно с администрацией Борковского сельского поселения и представителями филиалов ООО «Газпром ПХГ» — «Касимовское УПХГ» и «Московское УАВР и КРС» — организовали субботник на берегу озера Святого, расположенного вблизи села Борки. Участники акции собрали 3,6 кубометра бытового мусора. Протяженность убранной береговой линии составила 1,3 км.

