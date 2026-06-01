В Рязани три семьи получили свидетельства о рождении в День защиты детей

В Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня, в Рязанском областном перинатальном центре состоялась церемония государственной регистрации рождения.

Праздничную атмосферу поддержала председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» Рязанской области Татьяна Косачева, которая стала почетным гостем мероприятия. Она тепло поздравила родителей и вручила им свидетельства о рождении, а также памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле».

Семья Алисы и Владимира Аксеновых получила первый документ своего долгожданного сына Ивана. Имя Иван — это старинное русское имя, которое символизирует силу и традиции.

Семья Селезневой Анны и Перехватова Дмитрия зарегистрировала рождение своей дочери Дарьи. Имя Дарья звучит прекрасно и несет в себе позитивный смысл.

Семья Софьи и Михаила Нестеровых отметила рождение своей малышки Златы. Михаил сейчас находится в зоне СВО, мужественно выполняя свой долг. Семья с нетерпением ждет его возвращения в отпуск.

От всей души поздравляем счастливых родителей с таким важным событием! Желаем крепкого здоровья малышам и благополучия семьям.