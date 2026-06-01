Фото: Зелёный сад
На «Окской стрелке» прошли самые массовый соревнования по рыбатлону

Анастасия Мериакри
30 мая на Борковском затоне в Рязани состоялись соревнования по рыбатлону – уникальному виду спорта, который совмещает классическую рыбалку и бег по правилу «поймал – беги».

Этот вид спорта был придуман и запатентован в Рязани в 2011 году. За 15 лет он стал любимым для многих жителей нашей страны. Ежегодно участники из разных регионов собираются для того, чтобы испытать невероятные эмоции и побороться за призы. Впервые местом сбора стал Борковской затон, где поблизости возводится «Окская стрелка» – первый жилой комплекс в Рязани на берегу Оки. ГК «Зеленый сад – наш дом» поддержала организаторов, ведь спорт является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании.

На новой локации соревнования собрали рекордное количество участников за все время существования – стартовали 102 человека! Пляж Борковского затона объединил жителей Рязанской, Московской, Тульской и Владимирской областей. Погода благоволила любителям рыбной ловли – палящее солнце и ветер отсутствовали.

С боевым настроем и приподнятым настроением все принялись ловить рыбу, которая, по мнению присутствующих, будто сама хотела быть пойманной. Также участие в соревнованиях принимали дети, которые боролись за победу, не уступая многим взрослым.

Победители и призеры соревнований были награждены ценными призами от Зеленого сада.

Анна, участница соревнований:

— Эмоций шквал! Мы с мужем уже пять лет участвуем в рыбатлоне. Всегда любили ездить на рыбалку, а когда узнали, что есть такой вид спорта, единогласно решили, что нам надо участвовать! Как обычно, всё прошло на высшем уровне, нам удалось поймать нужную рыбу и получить подарки! Новый пляж взяли на заметку, так как были здесь впервые. Обязательно приедем сюда с детьми!

ГК «Зеленый сад – наш дом» продолжит поддерживать данный вид спорта, а пляж Борковского затона всегда рад встречать гостей и любителей активного отдыха. Напомним, 21 июня там состоится летний сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье. Девичник», в котором будет принимать участие прекрасная половина человечества! Торопитесь зарегистрироваться: https://reg.o-time.ru/race/26456

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.

Темы

Общество

В Солотче поженили две пары накануне дня рождения Паустовского

Накануне дня рождения великого писателя Константина Паустовского в живописной Солотче, неразрывно связанной с его именем, Сервис-ЗАГС зарегистрировал сразу два брака. Церемонии прошли в знаковых местах, посвящённых творчеству писателя.
Общество

В Рязанской области стартовал основной этап ЕГЭ для 4,4 тысяч школьников

В понедельник, 1 июня, в Рязанской области одиннадцатиклассники приступили к сдаче единого государственного экзамена. В этом году процедуру проходят более 4,4 тысяч школьников.
Происшествия

Администрация Путятинского района выплатит 50 тысяч рублей ребёнку, укушенному собакой в школе

Прокуратура Путятинского района добилась в суде компенсации морального вреда для местной школьницы. Иск был подан после того, как несовершеннолетняя пострадала от нападения бродячего животного.
Происшествия

Рязанец получил 3 года колонии за попытку дать взятку, чтобы скрыть кражу

Сасовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Ермишинского района, который пытался подкупить должностное лицо. Мужчину признали виновным.
Общество

Единый день профилактики детского травматизма на железной дороге прошел в Рязанской области

Сегодня, в Международный день защиты детей и в день начала летних каникул, на станциях Московской железной дороги прошла акция по безопасности «Единый день профилактики детского травматизма».
Общество

В Рязани днем 31 мая отключили электроэнергию на 4 улицах

В Рязани сегодня, 31 мая, в 15:50 из-за технологического нарушения на сетях без света остались жители четырех улиц.
Погода

В Рязанской области 1 июня температура поднимется до +21°С

В первый день лета погода на территории Рязанской области будет носить неустойчивый характер. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

