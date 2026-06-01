Рязанка Кристина Коновалова победила на Кубке Азии по дзюдо

Спортсменка из Рязани Кристина Коновала завоевала высшую награду Кубка Азии по дзюдо. Об этом сообщили в Минспорта Рязанской области.

В Ташкенте (Узбекистан) во Дворце единоборств «Олимпийского городка» 30-31 мая прошел 31-й Кубок Азии по дзюдо памяти узбекского дзюдоиста Учкуна Муродова среди юниоров и юниорок до 21 года, в котором приняли участие 503 спортсмена из 12 стран.

В весовой категории до 78 кг абсолютным победителем и обладателем золотой медали стала Кристина Коновалова. Рязанка одержала 4 досрочные победы, выиграв у Нафисы Асаматдиновой (Узбекистан), Дардоны Давлатовой (Узбекистан), Ишруп Наранг (Индия), в финале всего за 26 секунд одержала победу над Акмаржан Турдажиевой (Кыргызстан).

Кристина тренируется под руководством Пуляева Михаила.