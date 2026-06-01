Стартовали съемки третьего сезона «Овчарки» с Еленой Подкаминской 

В Твери стартовали съёмки третьего сезона детектива «Овчарка» (16+) под руководством Дмитрия Гайтяна. Главные роли снова исполняют Елена Подкаминская, Антон Батырев, Дмитрий Ульянов и Иван Мулин. Онлайн-премьера состоится на платформе СМОТРИМ, а телевизионная — на канале «Россия».

Прошел год после событий второго сезона. Анастасия Нестерова, которую играет Елена Подкаминская, проходит переаттестацию и переводится из «убойного отдела» в Управление СК по Тверской области в звании майора юстиции. Её новым начальником становится полковник Демидов. Теперь Нестерова может заниматься расследованием самых сложных и резонансных дел.

Коллеги по-разному отреагировали на её переход. Пасечник и Игнатьев поддерживают Настю, а бывший напарник Воробьёв воспринимает это в штыки. Несмотря на разногласия, Нестерова включает их в свою следственную группу.

В личной жизни Нестеровой тоже происходят изменения. Она теперь живёт в съёмной квартире, с Павлом Федотовым они разъехались, хотя он не теряет надежды вернуть её. Во время расследования одного из дел Нестерова знакомится с тренером по гребле Леонидом Кавериным. Их отношения начинаются с конфликта, но постепенно перерастают во взаимную симпатию.

Параллельно Нестерова берётся раскрыть убийство своего бывшего начальника Кныша. Вину на себя берёт его друг — майор Тарханов. Однако профессиональное чутьё подсказывает Насте, что дело не так просто.

Съёмки сериала пройдут в Твери и Москве.

Дмитрий Гайтян, режиссёр: «Тверь, как всегда, принимает нас радушно, съёмки проходят хорошо! В третьем сезоне зрителей ждут новые закрученные детективные дела, которые предстоит раскрыть главной героине. Героиня Елены Подкаминской теперь служит в СК, переведясь туда из полиции. Кроме того, в её личной жизни произойдут глобальные повороты. Влиться в работу мне удалось сразу, так как я работал в режиссёрской группе на предыдущих двух сезонах и дружу с актёрами. Съёмочную группу с первого сезона мы сохранили практически в полном составе».

Фото: телеканал «Россия»