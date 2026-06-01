Елена Подкаминская. Фото: телеканал «Россия»
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки третьего сезона «Овчарки» с Еленой Подкаминской 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Твери стартовали съёмки третьего сезона детектива «Овчарка» (16+) под руководством Дмитрия Гайтяна. Главные роли снова исполняют Елена Подкаминская, Антон Батырев, Дмитрий Ульянов и Иван Мулин. Онлайн-премьера состоится на платформе СМОТРИМ, а телевизионная — на канале «Россия».

Прошел год после событий второго сезона. Анастасия Нестерова, которую играет Елена Подкаминская, проходит переаттестацию и переводится из «убойного отдела» в Управление СК по Тверской области в звании майора юстиции. Её новым начальником становится полковник Демидов. Теперь Нестерова может заниматься расследованием самых сложных и резонансных дел.

Коллеги по-разному отреагировали на её переход. Пасечник и Игнатьев поддерживают Настю, а бывший напарник Воробьёв воспринимает это в штыки. Несмотря на разногласия, Нестерова включает их в свою следственную группу.

В личной жизни Нестеровой тоже происходят изменения. Она теперь живёт в съёмной квартире, с Павлом Федотовым они разъехались, хотя он не теряет надежды вернуть её. Во время расследования одного из дел Нестерова знакомится с тренером по гребле Леонидом Кавериным. Их отношения начинаются с конфликта, но постепенно перерастают во взаимную симпатию.

Параллельно Нестерова берётся раскрыть убийство своего бывшего начальника Кныша. Вину на себя берёт его друг — майор Тарханов. Однако профессиональное чутьё подсказывает Насте, что дело не так просто.

Съёмки сериала пройдут в Твери и Москве.

Дмитрий Гайтян, режиссёр: «Тверь, как всегда, принимает нас радушно, съёмки проходят хорошо! В третьем сезоне зрителей ждут новые закрученные детективные дела, которые предстоит раскрыть главной героине. Героиня Елены Подкаминской теперь служит в СК, переведясь туда из полиции. Кроме того, в её личной жизни произойдут глобальные повороты. Влиться в работу мне удалось сразу, так как я работал в режиссёрской группе на предыдущих двух сезонах и дружу с актёрами. Съёмочную группу с первого сезона мы сохранили практически в полном составе».

Фото: телеканал «Россия»

Предыдущая статья
В Рязани на десятках улиц отключили воду 1 июня
Следующая статья
Рязанка Кристина Коновалова победила на Кубке Азии по дзюдо

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.
Происшествия

В Рязани пассажир мотоцикла остался без трусов на светофоре

В Рязани у пассажира эндуро-мотоцикла одежду буквально втянуло в заднее колесо. Шорты и трусы разорвало в клочья прямо на светофоре у ледового дворца.
Погода

Июнь в Центральной России будет теплее климатической нормы

С первых дней июня воздух в Центральной России продолжит хорошо прогреваться. Уже к середине первой декады столбики термометров будут подниматься выше климатических показателей.
Новости России

Россиянка спаслась при атаке дронов ВСУ благодаря ночнушке

Жительница Васильевки в Запорожской области чудом выжила при атаке украинских...
Политика

Актёр Филиппенко распродаёт московское жильё из Литвы — SHOT

Народный артист России Александр Филиппенко продал обе московские квартиры у Патриарших прудов, находясь в Литве. Суммарная стоимость жилья могла превысить 155 миллионов рублей.

Темы

Общество

Семья из Рязанской области выиграла миллион в лотерею и купила кроссовер

Многодетная семья Старковых из Рязанской области выиграла 1 миллион рублей в лотерею и направила деньги на покупку нового автомобиля. Историю победителей рассказали в компании «Столото».
Погода

Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области 2 июня

В начале недели в Рязанской области сохранится комфортная погода без существенных осадков. Прогноз на 2 и 3 июня опубликовали синоптики.
Происшествия

Три большегруза Tatra сгорели в Захаровском округе

Сообщение о возгорании трёх большегрузов Tatra у карьера рядом с селом Осово поступило 1 июня в 00:15. 
Спорт

Рязанка Кристина Коновалова победила на Кубке Азии по дзюдо

Рязанка одержала 4 досрочные победы, выиграв у Нафисы Асаматдиновой (Узбекистан), Дардоны Давлатовой (Узбекистан), Ишруп Наранг (Индия), в финале всего за 26 секунд одержала победу над Акмаржан Турдажиевой (Кыргызстан).
Общество

В Рязани на десятках улиц отключили воду 1 июня

1 июня до 17:00 в Рязани отключили холодную воду сразу на нескольких десятках улиц. Под отключение попали жилые дома, школа и другие учреждения.
Новости России

Двое детей потерялись в парке «Красноярские Столбы»

Кроме краевых спасателей в поисках задействованы сотрудники МЧС и волонтеры.
Происшествия

В Михайловском районе насмерть сбили 68-летнего пешехода

В Михайловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась 31 мая около 00:45 на 220-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий».
Политика

Депутат раскрыл, куда именно бьют ВС РФ в Одессе

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал Одесский порт законной военной целью и объяснил, почему удары по его причальной инфраструктуре делают порт практически непригодным для военных нужд Киева.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье