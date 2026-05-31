Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Война Кошкиных и Авериных, дебют Деревянко в новом выпуске шоу «Сокровища императора»

Анастасия Мериакри
Восьмой выпуск третьего сезона шоу «Сокровища императора» (16+) на телеканале ТНТ, который вышел 31 мая, стал одним из самых насыщенных за всё время проекта. Зрителей ждали новые участники, жёсткие испытания на ловкость и выносливость, громкие конфликты между звёздами и неожиданное прощание с одной из самых обсуждаемых команд.

Новые участники

Гонка началась у художественного музея Ло Чжунли в Чунцине. К участникам вышли новые соперники — актёр Павел Деревянко и его супруга Зоя. Пара рассказала, что официально оформила отношения в августе 2025 года, поэтому пришла на проект как молодожёны. Деревянко выступили в качестве оранжевой команды, став последней парой новичков в этом сезоне.

Стартовое испытание: стеклянные ячейки

Стартовое испытание оказалось непростым даже для опытных участников. Им нужно было по очереди бросать камешки на игровое поле с большого расстояния, чтобы разбить пять стеклянных ячеек своего цвета. Поле содержало дополнительные зоны: попадание в чёрный квадрат означало пропуск хода, золотой квадрат приносил плюс двадцать юаней к бюджету, а ячейка с кошкой позволяла усложнить задание соперникам. Если участник попадал в ячейку другой команды, балл засчитывался оппонентам. Основные ячейки были заметно меньше дополнительных, поэтому пройти испытание быстро оказалось сложно.

Первыми начали новички, но ячейки с кошками быстро стали главным оружием давления. Артём Качер добавил усложнение розовым (Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро), сёстры Аверины — синим, а синие (Яна и Маргарита Кошкины) ответили взаимностью. Первыми со стартовым испытанием справились Яна и Маргарита Кошкины, которым помогли зелёные (Артем Качер и Миша Марвин). Последними финишировали Павел и Зоя Деревянко — перед продолжением гонки им пришлось отстоять двадцатиминутный штраф.

На два игровых дня участники получили разные стартовые бюджеты. Больше всего юаней досталось фисташковым (Катя Моргунова и Кристина Арушанова) и зелёным (Артем Качер и Миша Марвин) командам, меньше всего — синим и красным (Наташа Королева и Мелисса Глушко). Первая подсказка ждала участников в робо-кафе торгового комплекса Sunac Mall, до которого нужно было проехать более восьми километров на такси. По дороге напряжение между участниками только нарастало: Аверины были недовольны высказываниями Маргариты Кошкиной, Беркели Овезов спорил с Викторией Дайнеко из-за маршрута, а случайная фраза Маргариты о разводе дочери обидела Яну.

Испытание «Роботык»

Следующее испытание под названием «Роботык» требовало слаженной работы пары: один участник управлял роботом-машиной с закрытыми глазами, а второй подсказывал направление. Задача состояла в том, чтобы лопнуть восемь шариков своего цвета на игровом поле. Участникам предлагали свитки с модификаторами: упрощение сокращало задание до двух шариков, усложнение увеличивало его до двенадцати, а разделение позволяло оставить себе лёгкий вариант и передать сложный соперникам.

Синим достался свиток с разделением, и «чёрную метку» они отдали сёстрам Авериным. Кошкины сработали чётко, справились первыми и отправились искать «чунцинский Версаль». Бонус от спонсора в итоге достался жёлтым (Виктория Дайнеко и Беркели Овезов): им оплатили поездку на такси с гарантированно правильным маршрутом. Розовым (Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро) досталось упрощение, а последними с испытанием справились фисташковые (Катя Моргунова и Кристина Арушанова).

Испытание «Диско-терминатор»

Завершающее задание первого дня прошло в техноцентре — Научном зале Чунцина. В испытании «Диско-терминатор» командам нужно было выучить движения робота и сдать танцевальный экзамен. Первыми справились синие, хотя прохождение сопровождалось спорами и нервами. Жёлтые получили двадцатиминутный штраф: Виктория Дайнеко говорила о своих танцевальных навыках, но испытание команда пройти без штрафа не смогла. Последними с танцевального задания ушли фисташковые.

Первыми в финальный гонг ударили Яна и Маргарита Кошкины (синие). За ними финишировали голубые (Арина и Дина Аверины), розовые (Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро), зелёные (Артем Качер и Миша Марвин), жёлтые (Виктория Дайнеко и Беркели Овезов), красные (Наташа Королева и Мелисса Глушко), оранжевые (Павел и Зоя Деревянко) и фисташковые (Катя Моргунова и Кристина Арушанова) команды.

Конфликт Кошкиных и Авериных

Вечернее чаепитие снова прошло с конфликтами. Артём Качер и Ирина Пинчук в очередной раз поспорили, но главным напряжением вечера стал открытый конфликт между Кошкиными и Авериными. Синие обвинили сестёр в невоспитанности, Аверины парировали, что во время гонки для них на первом месте остаётся соревнование. Маргарита Кошкина задала вопрос, почему Авериных называют олимпийскими чемпионками, если официально они ими не являются — этот момент вызвал напряжение за столом. После обсуждения Яна Кошкина вручила «чёрную кошку» Арине и Дине Авериным, из-за чего голубая команда получила усложнение перед следующим игровым днём.

Второй день: старт с разницей в 10 минут

Второй день начался со старта с разницей в десять минут. Перед забегом Артём Качер попытался обсудить с Екатериной Шкуро и Ириной Пинчук накопившийся конфликт, однако разговор снова не привёл к договорённостям. Первыми стартовали Кошкины, а первая подсказка ждала участников на вертолётной площадке на крыше Всемирного финансового центра Чунцина.

Испытание «Тарелка или зонт»

На следующем этапе участникам предложили выбор между двумя заданиями. В варианте «Тарелка» нужно было раскрутить пять тарелок на палках так, чтобы они крутились одновременно. Этот путь выбрали синие, розовые, зелёные, красные и оранжевые. Во втором варианте — «Зонт» — требовалось раскрутить кольцо на куполе зонтика и пройти с ним десять метров. Этот вариант выбрали жёлтые, голубые и фисташковые. Первыми справились синие, Екатерина Шкуро прошла задание с тарелками второй, а последними с этапа ушли сёстры Аверины.

Испытание «Натянутые отношения»

Следующая миссия проходила в школе каллиграфии. Задание называлось «Натянутые отношения»: участникам нужно было нарисовать иероглиф «Бянбян» — один из самых сложных китайских иероглифов. Рисовать требовалось кистью, подвешенной на верёвке между ртами двух участников пары. Первыми с каллиграфией справились Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро, после чего розовые отправились искать ведущих на финишной точке.

Кто пришел к финишу первым

Первыми Ольгу Бузову и Михаила Галустяна нашли именно розовые — Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро. За победу на этапе они получили бонус от спонсора — ключ от ячейки с деньгами. Вторыми финишировали Кошкины, третьими — Артём Качер и Миша Марвин, четвёртыми — Павел и Зоя Деревянко. Пятыми стали Виктория Дайнеко и Беркели Овезов, шестыми — Арина и Дина Аверины, седьмыми — Екатерина Моргунова и Кристина Арушанова.

Кто покинул проект

Последними финишировали Наташа Королёва и Мелисса Глушко. По итогам восьмого выпуска третьего сезона они покинули шоу «Сокровища императора». Красная команда несколько раз теряла темп по ходу гонки, Королёва жаловалась на самочувствие и не всегда могла двигаться в темпе соперников. В итоге паре не хватило времени, чтобы обойти фисташковых на финальном отрезке.

После ухода Наташи Королёвой и Мелиссы Глушко борьбу в проекте продолжили семь команд: розовые, синие, зелёные, оранжевые, жёлтые, голубые и фисташковые. Интрига сохраняется, а впереди участников ждут новые испытания и неожиданные повороты.

По материалам «Курсив«

