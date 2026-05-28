«После Фишера. Инквизитор» с Александром Петровым вышел на Wink

Онлайн-кинотеатр Wink 28 мая выпустил продолжение сериала «Фишер» (18+). Новый сезон получил название «После Фишера. Инквизитор» (18+).

Режиссером проекта стала Ольга Френкель, ранее работавшая над сериалом «Инсомния» (18+).

Сюжет разворачивается в небольшом городе на Алтае. Там находят убитой дочь местного чиновника. Следователи приходят к выводу, что преступление может быть связано с другими нераскрытыми убийствами.

По одной из версий, за серией расправ может стоять печально известный барнаульский маньяк. Расследование поручают местному оперативнику Беловой и следователю Терехову из Барнаула.

По мере изучения улик детективы выходят на загадочную девушку, выросшую в тайге. Именно она может оказаться ключом к раскрытию преступлений.

Главные роли в новом сезоне исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь, Полина Гухман и Игорь Миркурбанов.

Над проектом также работали режиссеры Сергей Тарамаев, Любовь Львова и Александр Цой.

Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам до 16 июля.