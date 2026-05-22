«Это концентрат человеческих пороков»: Надежда Мамаева — о новом сезоне «Мастера игры» 

Ещё одной участницей психологического реалити «Мастер игры» (16+) на ТНТ станет блогер и жена футболиста Павла Мамаева — Надежда Мамаева. Это первое реалити, в котором Надежда принимает участие без своего мужа Павла.

«Когда рядом Павел, я ощущаю под ногами бетонный фундамент, но и я сама многое могу и чувствую уверенность. Так как он опытнее в таких проектах, перед тем как я отправилась на съёмки “Мастера игры”, он дал мне совет: сдерживать свою яркость, прямолинейность и резкость, чтобы меня не выгнали уже в первой серии. Но, честно скажу, для меня это было нереально — и я не молчала с самого начала», — рассказала Надежда.

Блогер поделилась, что как только ей поступило предложение принять участие в реалити-шоу «Мастер игры» она посмотрела первый сезон и тоже решила попробовать свои силы.

«Здесь нет физических испытаний — не нужно голодать или есть какие-то гадости. Это проект про интеллект, интуицию, умение отстаивать себя и проявлять свои качества. “Мастер игры” — это концентрат человеческих пороков, достоинств, смелости и подлости. И мне кажется, именно здесь люди раскрывают свою настоящую сущность. Мне это было очень интересно», — дополнила Мамаева.

Надежда Мамаева, фото: ТНТ

Также блогер отметила, что второй сезон будет очень насыщенным и ярким: «Первый сезон просто померкнет! У нас будет очень горячо, ярко, местами грязно, но очень интересно. Это будет настоящая борьба».

Во втором сезоне «Мастера игры» на ТНТ зрителей ждёт поистине необычный и разнообразный каст, какого не было ни в одном другом реалити. Кто-то из участников впервые пробует себя в подобном формате, а кто-то — заядлый игрок реалити-шоу, которого так просто не проведёшь.

Вместе с Надеждой Мамаевой бороться за победу будут экстрасенсы Влад Череватый и Максим Левин, певица Анна Седокова, музыкант и продюсер T-killah, блогеры Любятинка, Максим Лутчак, Женя Кривцова, Юлия Коваль, комик Олег Верещагин, певец и актер Торнике Квитатиани, блогер и ведущая Наташа Гасанханова, адвокат Михаил Терёхин, блогер и предприниматель Курбан Омаров, музыкант Тони Толмацкий, предприниматель и блогер Полина Диброва и другие.

Участники реалити-шоу находятся в роскошном замке в Марокко и играют в тонкую игру загадочного Мастера. Его никто не видит, но именно он решает, в какую сторону повернётся игра в следующий момент. По правилам проекта, в начале Мастер инициирует трёх «тёмных» игроков. Их задача не только скрывать свою сторону от «светлых», но и избавляться от них. Задача «светлых» — вычислить тех, кто играет на другой стороне. Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. Главное обсуждение происходит за круглым столом. Участники голосуют за того, кто, по их мнению, должен покинуть проект. Победитель получит 10 миллионов рублей.