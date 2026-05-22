24 человека, 9 единиц техники тушили пожар в Касимове

Три пожара включены в сводку ГУ МЧС России по Рязанской области за сутки.

В среду, 20 мая, в 22:26 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Нижнее Мальцево Сасовского муниципального округа. В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники, включая добровольную пожарную команду. Площадь пожара — 20 квадратных метров.

21 мая в 09:43 поступило сообщение о пожаре в блоке хозяйственных построек в Касимове. В тушении участвовали 24 человека личного состава, 9 единиц техники, включая привлечённую инженерную технику.

21 мая в 00:46 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Клекотки Скопинского муниципального округа. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара — 120 метров квадратных.