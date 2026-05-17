В Рязани женщина обманула 50 человек на 8 млн рублей, обещая дешёвые айфоны

В Рязани раскрыта крупная афера: 35-летняя местная жительница Юлия обманула свыше 50 человек на общую сумму не менее 8 миллионов рублей. Женщина предлагала своим знакомым и друзьям приобрести айфоны и макбуки «по себестоимости», утверждая, что у неё есть «свои каналы» поставок. Об этом сообщает «База».

Первые сделки действительно проходили успешно: Юлия передавала технику по привлекательной цене, что вызывало доверие и приводило к новым заказам. Люди рекомендовали её своим знакомым, а она принимала всё больше заказов. Однако со временем женщина начала затягивать сроки, а затем и вовсе перестала выходить на связь.

Среди пострадавших оказалась и известная в городе блогерша, которая передала Юлии около 2,5 миллионов рублей — как собственные средства, так и деньги, собранные по просьбе знакомых. После попыток вернуть деньги Юлия посоветовала обращаться в полицию, после чего связь с ней оборвалась.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Пострадавшие продолжают обращаться в правоохранительные органы, а общий ущерб, по их оценкам, уже превысил 8 миллионов рублей. Полиция ведёт расследование.