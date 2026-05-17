В Рязанской области объявлено экстренное предупреждение из-за аномальной жары. Как сообщает региональное ГУ МЧС, с 18 по 22 мая среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7–10°С.

В дневные часы с 17 по 22 мая в регионе ожидается жара до 30–33°С.

Спасатели рекомендуют жителям избегать длительного пребывания на солнце, носить головные уборы и использовать солнцезащитные средства, пить больше воды и ограничить употребление алкоголя, быть особенно внимательными к детям и пожилым людям.

В Рязанской области ожидается неделя аномальной жары до +33°С.При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.