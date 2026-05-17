Фото со страницы Натальи Епихиной ВКонтакте
Общество

Рязанец вернулся домой из украинского плена

Анастасия Мериакри
В Рязани произошло важное и долгожданное событие — домой вернулся военнослужащий, который долгое время находился в украинском плену. Об этом 17 мая сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Возвращение стало возможным благодаря очередному обмену военнопленными между Россией и Украиной, который прошёл по формуле 205 на 205. Наш земляк был среди тех, кто наконец-то оказался на родной земле.

Долгое время боец числился в статусе «в плену». Родственники получили официальное подтверждение от Международного комитета Красного Креста, что он находится в плену, и всё это время ждали его возвращения.

Наталья Епихина подчеркнула, что возвращение каждого бойца — это огромная радость и облегчение для его семьи. Она также отметила, что поддерживает постоянную связь с семьями военнослужащих и надеется на скорейшее возвращение всех наших ребят домой.

