Изображение сгенерировано нейросетью
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.

«Герани» и ракеты ударили по объектам ВСУ в Сумской, Харьковской областях и Одессе. По данным экспертов, целями стали площадки запуска беспилотников, с которых велись атаки на мирные российские города. Среди них — недавний удар по Рязани, унёсший жизни четырёх человек, в том числе ребёнка. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru пояснил, какие именно объекты были поражены.

Первая серия ударов пришлась по Сумской области — районам, откуда разведка регулярно фиксирует запуски дронов в сторону российской территории.

«В Сумской области есть Шосткинский район, оттуда несколько раз замечали отправку беспилотников. Кроме того, там расположены склады, где их хранили, ремонтировали и производили. Удары наносятся по точкам, где установлено наличие ВСУ, складов, техники и боеприпасов», — рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Второе направление — Харьков. Здесь под удар попали объекты, снабжавшие фронт бронетехникой, боеприпасами и беспилотниками. Отдельно эксперт выделил научный центр, которому в этом контексте уделяется особое внимание.

«Харьковская область знаменита своими промышленными центрами. Это танкоремонтный завод, два авиационных предприятия, где производятся, ремонтируются и складируются беспилотные летательные аппараты. А ещё там находится научно-исследовательский центр, где возможно производство так называемых «грязных» бомб с радиоактивной начинкой. С точки зрения обеспечения безопасности российских регионов — весьма показательный список целей», — добавил Матвийчук.

Не остался без внимания и юг Украины. В Одессе и области зафиксирована серия прилётов «Гераней» и ракет. По словам эксперта, выбор целей обусловлен сосредоточением там западной военной техники.

«В Одессе и области хранят снаряжение, полученное от НАТО: безэкипажные катера, беспилотники. Думаю, удары были нанесены по складам, вооружению и боеприпасам, которые готовили к отправке на передовую, а также по портовым причалам», — отметил он.

Наиболее резонансным эпизодом стал удар баллистической ракетой «Искандер-М» в районе города Южный. По данным пророссийского подполья, поражён стратегически важный командный пункт.

«Это могло быть инфраструктурное предприятие — бывший командный пункт одесского военного округа времён Советского союза, где сейчас располагались штабы ВСУ и находились наёмники, участвующие в боевых действиях», — объяснил военный эксперт.

Произошедшее вписывается в логику операции по созданию буферной зоны. Её цель — лишить ВСУ возможности наносить удары по мирным российским городам. Ответ России всё отчётливее приобретает не только симметричный, но и упреждающий характер.

Предыдущая статья
В ночь на 16 мая над Рязанской областью сбили два БПЛА
Следующая статья
Косметологические процедуры спровоцировали смертельную болезнь сердца у рязанки

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Новости России

Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 

В пятницу, 15 мая, спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели...
Политика

Командир батальона «Восток» рассказал об особенностях боёв за Чаривное

Населённый пункт Чаривное в Запорожской области был освобождён 15 мая. Командир батальона группировки «Восток» с позывным «Склеп» описал РИА Новости, с чем именно пришлось столкнуться при штурме: разветвлённая сеть подземных туннелей с бетонными укреплениями превратила район в один из наиболее подготовленных оборонительных узлов на этом направлении.
Политика

Путин посетит Китай 19–20 мая и встретится с Си Цзиньпином

Визит пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Политика

Мирошник назвал виновников ночной атаки на Рязань

Ночью украинские беспилотники атаковали Рязань: повреждены жилые дома, четыре человека погибли, семеро госпитализированы — среди них дети. Посол МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее террористическим актом и возложил ответственность не только на Киев, но и на его западных покровителей.
Общество

13 территорий Рязани обработали от клещей

С приходом тепла в Рязани началась традиционная акарицидная обработка территорий. Специалисты обработали 13 крупных парков и зелёных зон, где горожане проводят время — от Центрального парка культуры и отдыха до небольших скверов в жилых кварталах.
Погода

Метеопредупреждение объявлено в Рязанской области 15 мая

Региональное ГУ МЧС предупредило: до конца 15 мая в Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни и порывы ветра до 17 м/с. Стоит быть осторожнее на улице и за рулём.
Акценты

Военный эксперт объяснил логику террористов, ударивших по спящим людям в Рязани

В ночь на 15 мая дроны ударили по жилым многоэтажкам Рязани, пока люди спали. Военный эксперт уверен: это не случайность, а намеренная тактика запугивания мирных жителей.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье