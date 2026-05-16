Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

«Герани» и ракеты ударили по объектам ВСУ в Сумской, Харьковской областях и Одессе. По данным экспертов, целями стали площадки запуска беспилотников, с которых велись атаки на мирные российские города. Среди них — недавний удар по Рязани, унёсший жизни четырёх человек, в том числе ребёнка. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru пояснил, какие именно объекты были поражены.

Первая серия ударов пришлась по Сумской области — районам, откуда разведка регулярно фиксирует запуски дронов в сторону российской территории.

«В Сумской области есть Шосткинский район, оттуда несколько раз замечали отправку беспилотников. Кроме того, там расположены склады, где их хранили, ремонтировали и производили. Удары наносятся по точкам, где установлено наличие ВСУ, складов, техники и боеприпасов», — рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Второе направление — Харьков. Здесь под удар попали объекты, снабжавшие фронт бронетехникой, боеприпасами и беспилотниками. Отдельно эксперт выделил научный центр, которому в этом контексте уделяется особое внимание.

«Харьковская область знаменита своими промышленными центрами. Это танкоремонтный завод, два авиационных предприятия, где производятся, ремонтируются и складируются беспилотные летательные аппараты. А ещё там находится научно-исследовательский центр, где возможно производство так называемых «грязных» бомб с радиоактивной начинкой. С точки зрения обеспечения безопасности российских регионов — весьма показательный список целей», — добавил Матвийчук.

Не остался без внимания и юг Украины. В Одессе и области зафиксирована серия прилётов «Гераней» и ракет. По словам эксперта, выбор целей обусловлен сосредоточением там западной военной техники.

«В Одессе и области хранят снаряжение, полученное от НАТО: безэкипажные катера, беспилотники. Думаю, удары были нанесены по складам, вооружению и боеприпасам, которые готовили к отправке на передовую, а также по портовым причалам», — отметил он.

Наиболее резонансным эпизодом стал удар баллистической ракетой «Искандер-М» в районе города Южный. По данным пророссийского подполья, поражён стратегически важный командный пункт.

«Это могло быть инфраструктурное предприятие — бывший командный пункт одесского военного округа времён Советского союза, где сейчас располагались штабы ВСУ и находились наёмники, участвующие в боевых действиях», — объяснил военный эксперт.

Произошедшее вписывается в логику операции по созданию буферной зоны. Её цель — лишить ВСУ возможности наносить удары по мирным российским городам. Ответ России всё отчётливее приобретает не только симметричный, но и упреждающий характер.